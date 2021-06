https://mundo.sputniknews.com/20210630/lavrov-rusia-aprecia-la-postura-de-turquia-sobre-el-sistema-antiaereo-s-400-1113673444.html

Lavrov: Rusia aprecia la postura de Turquía sobre el sistema antiaéreo S-400

Lavrov: Rusia aprecia la postura de Turquía sobre el sistema antiaéreo S-400

ANTALIYA (Sputnik) — Rusia aprecia la postura de Turquía sobre el desarrollo de la cooperación militar y técnica, incluida su determinación de utilizar su... 30.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-30T17:01+0000

2021-06-30T17:01+0000

2021-06-30T17:37+0000

defensa

industria militar

mevlut cavusoglu

s-400 triumf

serguéi lavrov

turquía

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108903/52/1089035282_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_c5d60f156d94f9b67e4dfa8a8991aedb.jpg

"Apreciamos mucho la postura de Turquía frente al desarrollo de la cooperación técnico-militar, incluida su resolución de utilizar su primer regimiento del sistema S-400 Triumf para el mantenimiento de la capacidad defensiva del país, dijo Lavrov al término de las conversaciones con su par turco, Mevlut Cavusoglu.A su vez, el canciller turco destacó que habló con Lavrov sobre Siria, Libia, Afganistán y Nagorno Karabaj.Dijo que también repasaron la agenda bilateral "desde la energía hasta el comercio"."El año pasado [2020] registramos una caída del 21% en nuestro intercambio comercial, pero este año [2021] todo lo contrario, observamos un crecimiento del 20% y planeamos incrementar nuestro comercio hasta los 100.000 millones de dólares", refirió el ministro de Exteriores turco.En diciembre de 2017, Turquía selló con Rusia un contrato de 2.500 millones de dólares para adquirir varias baterías de sistemas antiaéreos S-400 (SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN). Los sistemas fueron entregados en 2019.Washington exigió que Ankara renunciara a esa transacción y comprara en lugar de sistemas rusos los Patriot estadounidenses, canceló la venta de aviones de combate F-35 a Turquía y amenazó con sanciones, pero los turcos se negaron a retractarse y prometieron represalias.El ministro de Exteriores turco afirmó a fines de abril pasado que Ankara sigue negociando con Moscú la compra de baterías adicionales. Canal de EstambulLa construcción por Turquía del llamado canal de Estambul, una vía alternativa al Bósforo, no afectará la presencia de los barcos extranjeros en el mar Negro, declaró Lavrov.Agregó que durante las conversaciones las dos partes confirmaron que "los planes para la construcción del canal de Estambul afectarán de ninguna manera los parámetros de presencia en el mar Negro de las armadas de potencias extranjeras".A su vez, Cavusoglu reafirmó que el proyecto de canal no supone la renuncia de Turquía a la Convención de Montreux (1936)."Estamos trabajando en las reglas del paso de barcos por el futuro canal de Estambul", dijo al subrayar que "la Convención de Montreux no influye en el canal de Estambul y tampoco hay influencia del canal en la convención".El 26 de junio, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dio inicio a la construcción del llamado canal de Estambul, que tendrá una longitud de 45 kilómetros, un ancho mínimo de 275 metros y una profundidad de 21 metros.El presidente turco precisó que el coste del proyecto, que será implementado en seis años, se sitúa en 15.000 millones de dólares.Erdogan por primera vez habló de la posible construcción de un canal que conectaría el mar Negro con el de Mármora en 2011, cuando era primer ministro.De llegar a realizarse, el proyecto de construcción de una nueva ruta marítima eludiendo el Bósforo sería la más importante iniciativa infraestructural en la historia de Turquía, al permitir descongestionar drásticamente el Bósforo.El ministro de Medioambiente y Urbanización turco, Murat Kurum, comunicó que Ankara aprobó el plan de construcción del canal de Estambul, que correrá paralelamente al estrecho del Bósforo y unirá el mar de Mármara con el mar Negro.El 4 de abril, se publicó una carta de 103 almirantes retirados de la Marina turca que expresaron su rotundo rechazo a los intentos de poner en tela de juicio la convención firmada en 1936, alegando que fue una victoria diplomática que ayudó a Turquía a recuperar la soberanía sobre los estrechos, así como calificaron como inaceptables las discusiones sobre la revisión del pacto en relación con el futuro canal de Estambul.Al día siguiente, diez almirantes de los 103 que firmaron la carta pública en defensa de la Convención de Montreux fueron detenidos por la policía turca.Erdogan condenó la carta de los almirantes, al subrayar que los militares no deben interferir en la política, y confirmó el apego de Turquía a la Convención de Montreux. Las relaciones entre Armenia y AzerbaiyánRusia y Turquía ayudarán a normalizar las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán, declaró Lavrov.Según el jefe de la diplomacia rusa, de lograr ese objetivo, "cualquier problema, incluido de naturaleza política, será mucho más fácil de resolver".Lavrov destacó que Moscú y Ankara acordaron además continuar coordinando sus esfuerzos para ayudar a Ereván y Bakú a solucionar "las cuestiones prácticas, con un acento especial en fomentar la confianza"."Estamos satisfechos con el funcionamiento del centro conjunto ruso-turco para el control del cese del fuego y todas las operaciones militares en la zona del conflicto de Nagorno Karabaj", subrayó el titular. En 2020, Armenia y Azerbaiyán volvieron a enfrentarse en una nueva espiral del conflicto de Nagorno Karabaj, el más prolongado de los que existen en el espacio postsoviético.Las hostilidades, que se prolongaron por seis semanas y causaron miles de muertos, cesaron el 10 de noviembre de 2020 en virtud de una declaración adoptada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia.Por acuerdo entre las partes, Rusia envió fuerzas de paz a la zona del conflicto, por cinco años en un principio. El contingente, de unos 2.000 efectivos, se desplegó paralelamente a la retirada de fuerzas armenias desde los distritos azerbaiyanos de Agdam, Kelbecer (Kalbajar) y Lachín, ocupados durante la guerra de 1992-1994.Los militares rusos se encargan de ejercer el control de la línea divisoria entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas, así como del corredor de Lachín, que conecta a Nagorno Karabaj con Armenia.A mediados de mayo pasado, tras varios meses de calma relativa, se registró una escalada de tensiones en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, con denuncias recíprocas de incursiones y disparos.Rusia ofreció su colaboración en la demarcación de la línea fronteriza entre las dos naciones del Cáucaso Sur, asumiendo el papel de consultor o mediador en una comisión mixta que se crearía a tales efectos.

https://mundo.sputniknews.com/20210320/los-sistemas-s-400-y-buk-rusos-lanzan-sus-misiles-contra-objetivos--video-1110221218.html

https://mundo.sputniknews.com/20210626/la-obra-del-siglo-turca-podria-establecer-un-nuevo-orden-en-los-umbrales-de-rusia-1113546472.html

https://mundo.sputniknews.com/20210409/putin-destaca-importancia-de-preservar-estrechos-del-mar-negro-segun-la-convencion-de-montreux-1110995372.html

https://mundo.sputniknews.com/20210616/azerbaiyan-y-turquia-responderan-juntos-a-amenazas-o-agresion-de-terceros-paises-1113254186.html

turquía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

industria militar, mevlut cavusoglu, s-400 triumf, serguéi lavrov, turquía, rusia