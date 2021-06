https://mundo.sputniknews.com/20210630/la-justicia-suspende-la-busqueda-de-los-cuerpos-de-la-nina-secuestrada-en-tenerife-y-su-padre-1113672851.html

La Justicia suspende la búsqueda de los cuerpos de la niña secuestrada en Tenerife y su padre

La jueza que investiga el caso de las niñas de Tenerife autorizará el fin de las operaciones de rastreo del buque 'Ángeles Alvariño'. Así, no se incidirá más... 30.06.2021, Sputnik Mundo

El buque oceanográfico Ángeles Alvariño dejará de zarpar del puerto de Santa Cruz de Tenerife en los próximos días. El navío encargado de la búsqueda de los cuerpos de Anna y Tomás Gimeno detendrá las tareas de rastreo tras la decisión de la jueza que investiga el asesinato de las niñas de Tenerife. Tanto la magistrada como el responsable de operaciones del barco consideran que es imposible continuar con el sondeo ante lo escarpado del fondo submarino.El informe del responsable de operaciones del Ángeles Alvariño definía la exploración en la zona en la que supuestamente se podrían encontrar pruebas como "completamente inabordable". Un área en la que se hallaron dos biberones de buceo, última pista, con los que se cree que Gimeno alcanzó la profundidad necesaria para suicidarse. Es más, se considera que este punto es donde probablemente se arrojó el presunto asesino al mar tras navegar durante tres minutos después de perderse la señal de su móvil.Desde la localización de las bombonas de oxígeno se establecieron dos líneas de búsqueda separadas cinco metros para tener la certeza de que no quedaba ningún objeto a su alrededor. Por ejemplo, el cinturón de plomos que pudo haber usado. No ha sido encontrado, por lo que los investigadores no saben si el cuerpo se separó de este o no. Igualmente, no se descarta que las propias corrientes del fondo hayan podido desplazar a Gimeno hacia un lugar determinado, lejos de la capacidad de búsqueda de los técnicos.La investigación quiso avanzar por la línea de la deriva, pero el propio fondo oceánico lo impidió. A partir del punto en el que se hallaron los biberones de buceo, se pasa de una zona idónea para la búsqueda a un espacio marcado por una orografía escarpada, repleta de barrancos y grietas. Algunos de centenares de metros, donde no se descarta que pudiese reposar algún objeto o incluso el cadáver. El peritaje indica que el robot submarino se enganchó en varias ocasiones con las rocas. La longitud de la deriva se estima en 14 kilómetros, una distancia casi imposible para el robot. "La exploración de los 14 km de deriva con este método es completamente inabordable. Si bien para buscar en zonas más localizadas el rov es la herramienta ideal, no lo es cuando se trata de zonas muy amplias y tan poco delimitadas", aseguran en el informe.Ante las dificultades y tras hablar con los técnicos del Ángeles Alvariño y los responsables policiales de la investigación, la jueza optó por concluir con la búsqueda de los cuerpos mediante la embarcación. La hipótesis más probable es que Gimeno se lanzará al mar donde fueron hallados los biberones de buceo y fuese arrastrado por la corriente.Así, en unos días concluirá un mes y medio de agónico rastreo. Además, de pruebas materiales, el buque oceanográfico halló el cuerpo sin vida de Olivia, la mayor de las hermanas. El paradero de Anna y su padre es un misterio.

