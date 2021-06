https://mundo.sputniknews.com/20210623/nueva-hipotesis-en-el-caso-de-las-ninas-secuestradas-de-tenerife-1113475072.html

Nueva hipótesis en el caso de las niñas secuestradas de Tenerife

Nueva hipótesis en el caso de las niñas secuestradas de Tenerife

Los agentes amplían la búsqueda de los cuerpos de Anna y Tomás Gimeno en alta mar. Una nueva teoría indica que el supuesto asesino pudo arrojar el móvil y... 23.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-23T17:17+0000

2021-06-23T17:17+0000

2021-06-23T17:17+0000

españa

niñas

tenerife

violencia

asesinato

islas canarias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1113113259_0:134:1601:1034_1920x0_80_0_0_e676e3a43627fe0ee49cfe0c6a0c9dcd.jpg

Casi sin novedades en el caso de las niñas secuestradas en Tenerife. La investigación parece algo estancada desde que el 10 de junio se halló el cuerpo sin vida de Olivia, la mayor de las hermanas. La búsqueda de la más pequeña, Anna, y su padre y presunto asesino, Tomás Gimeno, se ha centrado en la zona donde encontraron el cadáver. No obstante, los resultados están siendo escasos.Por este motivo, los agentes encargados de las pesquisas han decidido barajar una nueva hipótesis. Según esta, el hombre habría arrojado el teléfono al mar en la misma zona en la que se deshizo de Olivia, pero él siguió navegando, ya sea para suicidarse kilómetros más allá o para fugarse. Con esta teoría explican que no haya aparecido su cuerpo. Así, el barco oceanográfico Ángeles Alvariño ha ampliado su área de trabajo. En concreto, algo más lejos de la costa, a unos nueve kilómetros de la isla de Tenerife. Zona a la que volverá en los próximos días, después de que tuviera que regresar a puerto por el mal estado del mar.En tierra, la investigación también continúa. La Guardia Civil realizó el jueves 17 de junio un sexto registro en la finca de Igueste de Candelaria, lugar en el que presuntamente Gimeno quitó la vida a sus hijas. El objetivo era encontrar restos de sedantes o calmantes, que pudo haber administrado a las niñas. Los agentes no localizaron ninguna prueba.A pesar de la falta de evidencias, los ánimos por encontrar a Anna y Tomás Gimeno no desisten. "No hay que perder la esperanza", ha puntualizado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. "Hay que esperar al trabajo del Ángeles Alvariño", ha destacado. Un buque que seguirá en el archipiélago hasta que el Ministerio del Interior exija su vuelta. De momento, no tiene fecha de regreso, aunque se busca sustituto. Suena con fuerza el submarino Piscis VI, sin embargo, necesita una serie de certificados que podrían tardar meses en llegar. Tampoco pierde la fe la madre de las niñas, Beatriz Zimmermann. Espera que aparezca su hija Anna, pero también el presunto asesino de las hermanas para poder "descansar, cerrar el círculo y encontrar paz". De momento, la próxima semana se oficiará el funeral por Olivia, en el que también se homenajeará a Anna. La mujer pretende despedirse de ambas en este evento, que será público y abierto a todo el mundo que decida pasarse. La familia espera que sea un punto de partida. "Que las pequeñas Anna y Olivia sean un presente y un futuro para que todos podamos trabajar en que las cosas cambien. Para que hechos como estos no vuelvan a suceder", ha explicado el portavoz familiar, Joaquín Amills, en Antena 3.

https://mundo.sputniknews.com/20210615/carta-a-su-novia-y-despedida-de-su-padre-las-horas-previas-al-asesinato-de-las-ninas-de-tenerife-1113224079.html

https://mundo.sputniknews.com/20210614/estarian-vivas-si-no-se-hubiese-divorciado-un-cura-culpa-a-la-madre-del-crimen-de-tenerife-1113194186.html

tenerife

islas canarias

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

niñas, tenerife, violencia, asesinato, islas canarias