Pedro Sánchez asegura que se están dando pasos para arreglar la situación en Cataluña

"Siempre tiene uno la sensación de que no vamos a arreglar de la noche a la mañana lo que se ha estropeado en los últimos diez años, pero también es cierto que estamos dando los primeros pasos para poder avanzar en la resolución de esta crisis", dijo Sánchez en una entrevista con la Cadena SER.Durante esa entrevista, la primera que concede desde la concesión de los indultos, Sánchez volvió a defender la medida de gracia como la mejor herramienta para "devolver esta crisis al terreno de la política".De cara al encuentro que mantendrá el 29 de junio con Pere Aragonès en Madrid, el mandatario español bajó el nivel de las expectativas asegurando que "el diálogo hay que plantearlo siendo gradualista en los pasos que hay que tomar". "Lo importante es sentarnos y trabajar", insistió.De nuevo, Sánchez afirmó que no está dispuesto a aceptar la pretensión del independentismo de celebrar un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, señaló que hay otras áreas en las que se pueden conseguir acuerdos, como un aumento de las inversiones en Cataluña.En cuanto a la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, aunque todavía no hay avances sobre los plazos para su reconstitución, Sánchez descartó que el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras (líder del partido ERC) pueda participar en ella.Sobre a dónde debe conducir ese diálogo, Sánchez evitó dibujar un horizonte concreto. No obstante, no descartó que pueda conducir a una posible reforma de la Constitución.

