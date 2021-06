https://mundo.sputniknews.com/20210629/no-es-una-broma-eeuu-dice-que-condena-las-torturas-1113641906.html

No es una broma: EEUU dice que condena las torturas

Día Internacional contra la Tortura. Se conmemoró este 26 de junio, oportunidad en la que se pronunció, entre otros, el secretario de Estado de EEUU, Antony... 29.06.2021, Sputnik Mundo

¿El chiste se cuenta solo?Para lanzar su 'condena' contra cualquier tipo de torturas que existan sobre la faz de la tierra, Blinken se sirvió de la red social del pajarito."En el Día Internacional contra la Tortura, reconocemos la valentía y la humanidad de las víctimas y sobrevivientes de la tortura en todo el mundo. No vacilaremos en nuestro compromiso de condenar y eliminar la tortura, promover la rendición de cuentas de los perpetradores y apoyar a las víctimas en su curación".El texto del tuit fue acompañado con una composición de su imagen con un sobreimpreso donde se puede leer: "La prohibición absoluta de la tortura es un derecho humano consagrado en el derecho internacional". Algo no cuadra en este mensaje de Blinken, y como ejemplo basta con mencionar la cárcel de Guantánamo.Sea Breeze 2021: mucho ruido y pocas nuecesLiteral. Esta edición de ejercicios militares forma parte de la cooperación militar entre Washington y Kíev, y que aparte de EEUU y Ucrania, participan otros países de la OTAN, está dejando al descubierto que hay 'mucho ruido y pocas nueces'.Mucho de "la mayor participación; 5.000 efectivos, 32 barcos, 40 aviones y 18 equipos de operaciones especiales y de buceo; pero a la hora de la comida, 'pocas nueces': el estilo ucraniano de desayuno les está pasando factura. Por lo menos así se ha quejado un soldado estadounidense, quien denunció con ironía el menú mañanero a través de la red social Instagram acompañado de una foto del plato."Bienvenido a See Breeze, este es su desayuno estándar de la OTAN. Tenemos para ti la misma deliciosa bebida que tomamos las últimas tres veces, un poco de trigo sarraceno común, una salchicha, un pepino cortado en rodajas y dos rodajas de tomate. Sin salsas. ¡ñam-ñam!". "Necesitamos perder peso", ironizó un usuario en respuesta a la publicación del soldado 'Johnny'.Llaman a la comunidad internacional a "actuar" contra EEUU para que retire el bloqueo a CubaEl abrumador apoyo internacional a la causa cubana –que volvió a quedar demostrado este mes de junio cuando 184 naciones se pronunciaron en la ONU a favor de levantar el bloqueo a la isla– constituye, por un lado, un triunfo de La Habana, pero por otro lado demuestra que votar no es suficiente para frenar el "genocidio" de EEUU, según dijo a Octavo Mandamiento Elena Flores, presidenta de la Asociación Honduras-Cuba.Refiriéndose al desprecio de Washington al clamor mundial por el fin del embargo contra Cuba, Flores denunció que "EEUU actúa como una monarquía, y en esa monarquía es el todopoderoso, es el que manda y está matando al pueblo cubano"."Cómo es posible que en un momento de la pandemia, EEUU tenga tanta deshumanidad, que sea tan repudiable, tan criminal y tan genocida?", se preguntó, al constatar que las medidas impuestas al país caribeño impiden realizar las "remesas familiares desde el exterior, que llegue el combustible, que lleguen medicamentos".En este contexto, Flores insistió en que no puede permanecer una situación en la que un país hace caso omiso a lo que le exige una aplastante mayoría de la comunidad internacional, llegando la hora de "actuar" más contundentemente."No está permitiendo ser chantajeado": explican anuncio del presidente de México de combatir 'fake news'El anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que en su conferencia de prensa matutina habrá una nueva sección semanal para desmentir las noticias falsas, ha generado revuelo e inquietud por parte de los medios de comunicación hegemónicos, informó a Octavo Mandamiento el periodista mexicano Gabriel Infante Carrillo.Señaló que "ven esto como una forma para amedrentar a la prensa y acotar la libertad de expresión", ignorando el hecho de que "durante los primeros tres años de este Gobierno, los medios, periodistas y columnistas han podido publicar con toda libertad, aunque sean notas y textos difamatorios, carente de objetividad, o de plano [de hecho], falsas"."Detrás de esta incesante campaña difamatoria de los medios de comunicación contra el Gobierno está el malestar por el fin de la mala práctica del 'chayote', [un] pago millonario a periodistas de alto perfil que daban los Gobiernos del viejo régimen a cambio de dar una cobertura favorable a éstos y a la reducción del gasto de la publicidad oficial, que dejaban millonarios ingresos a los grandes medios corporativos. Cuestionar y criticar a los medios y periodistas no es coartar la libertad de expresión. Hoy el cuarto poder se enfrenta a un Gobierno que no está permitiendo ser chantajeado ni presionado para que éste les devuelva sus privilegios del pasado', expresó Infante Carrillo.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

Tomas Bonzon Este Blinken es uno de los personajes más cínicos y repugnantes de la civilización actual. Y se dice canciller este sinvergüenza sin escrúpulos. 0

