Los apartamentos que se vendieron justo antes del colapso de la torre en Miami

Pagar 2,8 millones por un apartamento que ya no existe parece ser el peor negocio inmobiliario posible. Tampoco suena como una buena idea colocar un aviso de venta de una unidad al día siguiente del derrumbe de toda una torre del complejo Champlain Towers, en la costa de Miami. Ambos casos son tan solo una muestra del costado más tragicómico del catastrófico derrumbe que ya provocó la muerte de al menos 10 personas y la desaparición de más de 150.Además de la vivienda de más de un centenar de personas, los 130 apartamentos de la torre colapsada en la madrugada del 24 de junio eran activos codiciados en el mercado inmobiliario de la ciudad estadounidense.El complejo Champlain Towers, de 12 pisos de alto, fue construido en 1981 como un proyecto inmobiliario del empresario Nathan Reiber. Desde entonces, sus unidades han sido una constante en el mercado inmobiliario, donde se ofrecían a precios que promediaban los 700.000 dólares.Con muchos apartamento rentados por sus dueños, no era raro encontrar unidades de las Champlain Towers —divida en torres Este, Sur y Norte— entre los avisos de las webs de ventas y alquileres de inmuebles de Miami.¿A qué precio se vendían apartamentos en la torre colapsada en Miami?Un repaso por sitios especializados como Miami Condo Investments permite comprobar que desde el comienzo del año 2021 se cerraron seis operaciones de venta de unidades ubicadas en la torre Sur del complejo, la que se derrumbó el 24 de junio.La operación más llamativa fue la venta del penthouse A de la torre, cuya venta se concretó el 11 de mayo de 2021 por la friolera de 2.880.000 dólares, cerca de 69.000 dólares menos de lo solicitado por el vendedor. La lujosa unidad contaba con 418 metros cuadrados, cuatro dormitorios y tres baños y medio.Tras el siniestro, algunos internautas plantearon sus dudas sobre si el comprador no solicitó una inspección arquitectónica antes de pagar semejante suma por el apartamento. Quizás, hubiera detectado las fallas que acabaron provocando la tragedia.Pero la venta del penthouse no fue la única: en 2021 también se vendieron las unidades 212, 511, 608, 610 y 910, todas de entre 2 y 3 dormitorios. La primera operación del año fue la venta del apartamento 610 que, casualmente, se vendió en 610.000 dólares el 29 de enero.El precio más alto después del penthouse lo consiguió la unidad 212, que fue vendida el 19 de marzo en 980.000 dólares. Originalmente, su propietario había solicitado 1,1 millones por el inmueble de tres dormitorios, aunque finalmente accedió a una rebaja del 16,74%.La última venta se firmó el 17 de junio, apenas una semana antes del derrumbe. Fue la venta de la unidad 910, de tres dormitorios, dos baños y 162 metros cuadrados. Quien se quedó con la vivienda pagó por ella 710.000 dólares, exactamente lo solicitado por el vendedor.En algunos sitios de venta de inmuebles como Miami Residence aún aparecen apartamentos del complejo a la venta, como el 405 y el 602, ambos de 2 dormitorios y 2 baños, a 600.000 y 650.000 dólares respectivamente.Además de que las unidades de la torre Sur ya no existen, vender unidades en las torres contiguas a la derrumbada tampoco parece una buena idea. El medio Miami Herald recoge lo que le sucedió al agente de bienes raíces Siarhei Zavadski, que no tuvo mejor idea que colocar un aviso vendiendo un apartamento de las Champlain Tower apenas unas horas después del derrumbe.La unidad en venta tiene tres dormitorios y dos baños y su aviso se publicó el viernes 25 de junio, un día después del siniestro. Según consigna el medio estadounidense, el agente recibió mensajes de odio y hasta amenazas por haber publicado el anuncio, que pedía 1.375.000 dólares por la vivienda.Varios de los mensajes de odio asumían que el anuncio hacía referencia a alguno de los apartamentos colapsados, y algunos de ellos ofrecieron disculpas al comprobar que el inmueble a la venta en realidad estaba ubicado en la torre Este.De todas maneras, Zavadski decidió quitar la oferta al comprobar la reacción negativa de los internautas.

