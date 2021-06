https://mundo.sputniknews.com/20210625/la-increible-salvacion-de-la-pareja-de-actores-argentinos-que-sobrevivio-al-colapso-en-miami-1113569689.html

La increíble salvación de la pareja de actores argentinos que sobrevivió al colapso en Miami

La increíble salvación de la pareja de actores argentinos que sobrevivió al colapso en Miami

"Andamos con lo puesto dando gracias al universo por este milagro". Con estas palabras, el actor y director argentino Nicolás Vázquez resume la situación en la... 25.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-25T23:36+0000

2021-06-25T23:36+0000

2021-06-25T23:37+0000

américa latina

miami

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/19/1113569574_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_a1f8f1f2103c75fa1ff9605a8f4d6c19.jpg

La pareja estaba alojada en el piso 3 del bloque de condominios Champlain Towers de Surfside, que colapsó parcialmente el pasado 24 de junio. Por el momento, ya hay varios muertos confirmados y más de un centenar de desaparecidos, cuyas vidas aún esperan ser rescatadas bajo los escombros del edificio. Pocos son los residentes del bloque que lograron escapar de la tragedia.Dos de ellos, son la pareja de actores argentinos Nico Vázquez y Gimena Accardi."Gracias a todas las personas que se acercan a dar una mano, gracias de corazón, realmente tenemos los teléfonos colapsados y sin batería. Andamos con lo puesto dando gracias al universo por este milagro. Rezamos por las víctimas y sus familiares, y agradecemos públicamente al consulado argentino Leandro Fernández Suárez (y su equipo) por ser tan humano y darnos el primer abrazo", dice el comunicado que ambos compartieron en las redes sociales pocas horas después del colapso.Una experiencia "de película"Poco antes, Nico envió un audio a los medios de comunicación, en el que detalló cómo lograron sobrevivir a esta tragedia."Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba. Y en diferencia de 6-7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor, parando en el lobby como siempre, y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte como si fuera…"."Empezamos a correr, junto con tres o cuatro personas más, no éramos muchos, que estaban desbordados por los nervios, obviamente. Y ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento: muchos autos hundidos, alarmas sonando"."Y pasan entre dos o tres minutos más de no entender bien, en un estado de shock que estábamos viviendo, y ahí le digo a la gente, porque estaba muy nerviosa, y a Gimena, principalmente, que cruzáramos. Ahí se escucha un estruendo imposible de relatar. No lo habíamos escuchado nunca en nuestras vidas"."Ahí es donde corremos desesperadamente y Gime se golpea contra un árbol, una palmera, así, muy fuerte, y le sale como un huevo muy grande en la cabeza. Me asustó porque fue instantáneo, con mucha sangre, no sangre para afuera, sino como si fuera un… no sé, yo no soy médico, pero como si fuera un huevo, un coágulo, no sé cómo llamarlo".Nico culmina la historia de su increíble salvación con que los vecinos salieron a auxiliarlos. Luego, llegó la policía y los bomberos. Afortunadamente, Gimena fue llevada a un hospital, donde le realizaron una tomografía que descartó un traumatismo de gravedad en su frente.

https://mundo.sputniknews.com/20210625/familiares-de-la-primera-dama-paraguaya-desaparecen-tras-desplome-del-edificio-en-miami-1113535758.html

miami

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miami, eeuu