https://mundo.sputniknews.com/20210626/desarrollan-una-calculadora-capaz-de-predecir-el-riesgo-de-la-demencia-1113582475.html

Desarrollan una calculadora capaz de predecir el riesgo de la demencia

Desarrollan una calculadora capaz de predecir el riesgo de la demencia

Los investigadores canadienses han creado una calculadora que permite a las personas de 55 años o más comprender mejor la salud de su cerebro y reducir el... 26.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-26T19:58+0000

2021-06-26T19:58+0000

2021-06-26T20:02+0000

demencia

estilo de vida

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106748/45/1067484574_0:187:1920:1267_1920x0_80_0_0_35e81cd3fe062f76408f969984c79b3e.jpg

Los investigadores basaron la calculadora de demencia en los datos de una encuesta realizada a más de 75.000 habitantes de Ontario."Lo que diferencia a esta calculadora de riesgo de demencia es que no es necesario acudir al médico para realizar ninguna prueba. La gente ya tiene toda la información que necesita para completar la calculadora en la comodidad de su casa", afirmó la Dra. Stacey Fisher, autora principal del estudio. Los científicos enumeraron los factores que influyen al desarrollo de la demencia. El algoritmo procesa los datos sobre: La calculadora puede ser utilizada por los individuos para evaluar su riesgo de demencia y ayudarles a modificar su estilo de vida, agregaron los científicos.No hay cura ni tratamiento para la demencia. Sin embargo, alrededor de un tercio de los casos de esta enfermedad puede prevenirse mediante factores relacionados con el estilo de vida, como la actividad física, la alimentación sana, la reducción del consumo de alcohol y tabaco, y el control de enfermedades como la diabetes y la hipertensión.Agregó que las variables sociodemográficas tales como el origen étnico y el vecindario desempeñan un papel importante en la salud, así que estos factores también han sido incluidos en el algoritmo. La investigación se ha publicado en el Journal of Epidemiology and Community Health.

https://mundo.sputniknews.com/20210323/comer-carne-procesada-podria-aumentar-el-riesgo-de-demencia-1110313686.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

demencia, salud