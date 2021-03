https://mundo.sputniknews.com/20210323/comer-carne-procesada-podria-aumentar-el-riesgo-de-demencia-1110313686.html

Comer carne procesada podría aumentar el riesgo de demencia

Comer carne procesada podría aumentar el riesgo de demencia

Un grupo de científicos de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, analizó datos referentes a los hábitos y la salud de cerca de medio millón de personas

2021-03-23T15:17+0000

2021-03-23T15:17+0000

2021-03-23T15:17+0000

ciencia

carne

alimentación

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1110313375_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5d89317888ebc0936b70f75b88335a3.jpg

Un grupo de científicos de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, analizó datos referentes a los hábitos y la salud de cerca de medio millón de personas en el país y descubrió que consumir una porción de 25 gramos de carne procesada al día, el equivalente a una loncha de tocino, se asocia con un riesgo 44% mayor de desarrollar la enfermedad.Por otro lado, la investigación mostró que el consumo de carne roja no procesada, como la carne de res, cerdo o ternera, podría tener un efecto contrario. Las personas que consumían unos 50 gramos de carne fresca al día presentaron un 19% menos de probabilidades de presentar una pérdida progresiva de las funciones cognitivas en la vejez.Para llegar a sus conclusiones, el equipo analizó los datos proporcionados por el UK Biobank, una base de datos que contiene detallada información genética y de salud de medio millón de personas en el Reino Unido de entre 40 y 69 años. Los datos, recopilados entre los años de 2006 y 2010, incluían la frecuencia con la que los participantes consumían diferentes tipos de carne. El estudio no evaluó específicamente el impacto de una dieta vegetariana o vegana, pero incluyó datos de personas que dijeron que no consumían carne roja.Algunas personas involucradas en el estudio tenían de tres a seis veces más probabilidades de desarrollar demencia debido a factores genéticos bien establecidos, sin embargo, los hallazgos sugieren que los riesgos de comer carne procesada se mantienen igual independientemente de la predisposición genética a desarrollar la enfermedad.Si bien el consumo de carne se ha asociado anteriormente con el riesgo de demencia, se cree que este es el primer estudio a gran escala, a lo largo del tiempo, que examina un vínculo entre tipos y cantidades de carne específicos y el riesgo de desarrollar la enfermedad, subrayó la universidad en un comunicado.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen alrededor de 50 millones de casos de demencia en todo el mundo; cada año se diagnostican alrededor de 10 millones de casos nuevos. El desarrollo y progresión de la enfermedad están asociados con factores genéticos, pero también con factores de riesgo modificables, como el estilo de vida sedentario y las dietas malsanas.

/20200803/asi-es-como-puedes-disminuir-el-riesgo-de-padecer-demencia-en-la-vejez-1092293240.html

/20200226/que-pasa-cuando-se-quita-la-carne-roja-del-menu-1090601515.html

1

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

carne, alimentación, salud