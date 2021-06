https://mundo.sputniknews.com/20210622/chile-uruguay-vidal-recrimina-a-suarez-pero-juntos-dan-una-leccion-al-continente-1113442469.html

Chile-Uruguay: Vidal recrimina a Suárez pero juntos dan una lección al continente

La creciente rivalidad entre las selecciones de Chile y Uruguay parecen haber tenido un alto gracias a la amistad entre sus símbolos: Arturo Vidal y Luis... 22.06.2021, Sputnik Mundo

El fútbol sudamericano ha sido históricamente reconocido por sus futbolistas aguerridos y su competencia sin concesiones. Y a pesar de que uruguayos y chilenos saben de dientes apretados, dos de sus máximas estrellas sorprendieron al continente con una amistosa charla que dejó en evidencia que se puede vivir la rivalidad de forma sana.El partido entre las selecciones de Chile y Uruguay por el Grupo A de la Copa América 2021 acabó con un empate a 1. El resultado otorgó la clasificación a Cuartos de Final a los chilenos y dio un respiro a los uruguayos, preocupados por los malos resultados.Lo apretado del partido se vio en el gol del empate para Uruguay, a los 66 minutos de juego, cuando luego de un tiro de esquina el delantero uruguayo Luis Suárez y el mediocampista chileno Arturo Vidal disputaron una pelota que llegaba al área chica.Finalmente Suárez logró adelantarse y conectar el balón para marcar el tanto. Vidal quedó algunos minutos acusando el golpe.El encuentro terminó igualado pero Vidal no olvidó esa jugada y, una vez que el árbitro marcó el final, fue a recriminárselo al uruguayo.¿Qué se dijeron Vidal y Suárez después de Chile 1 Uruguay 1?"Vos me pegaste la patada y metiste el gol. Me pegaste aquí y la metiste", lanzó el mediocampista del Inter Milan de Italia mientras ambos se saludaban en el medio del Arena Pantanal de la ciudad de Cuiabá, Mato Grosso."A mí me dolió toda esta parte de acá", respondió Suárez, explicando que el contacto fue doloroso para ambos.El intercambio entre ambos pronto dejó de lado la incidencia del gol y se convirtió en una charla entre dos amigos: "Aquí la humedad te mata", dijo Vidal, sabiamente.Mientras caminaban juntos hacia el túnel —y luego de que el delantero uruguayo Edinson Cavani se cruzara para saludar a Vidal— ambos continuaron preguntándose mutuamente por sus familias.Suárez y Vidal entablaron amistad cuando ambos coincidieron en el FC Barcelona, adonde el uruguayo arribó en 2014 y el chileno en 2018. Tras dos años juntos, los dos dejaron Barcelona en 2020 pero mantuvieron el vínculo.La charla entre ambos fue un bálsamo de amistad en el final de un encuentro entre dos selecciones cuya rivalidad ha crecido a partir de polémicos cruces entre ambos por Copa América y Eliminatorias. Uno de los episodios más emblemáticos de la enemistad entre fanáticos y jugadores había sido el entredicho entre Cavani y el defensor chileno Gonzalo Jara, que provocó al delantero y propició su expulsión.

