A 35 años del Gol del Siglo: Argentina vuelve a gritar la mayor genialidad de Maradona

El mejor gol de la historia del fútbol, convertido por Diego Armando Maradona a Inglaterra en 1986, se conmemora por primera vez desde la muerte del astro... 22.06.2021, Sputnik Mundo

Diego Armando Maradona. Esas tres palabras quedaron grabadas para siempre en la historia del fútbol a las 16:09 horas del domingo 22 de junio de 1986, cuando el número 10 de la Selección Argentina metió el balón en el arco de Inglaterra luego de atravesar como un rayo casi todo el campo de juego.En aquel segundo gol contra Inglaterra —en el mismo partido en el que Maradona ya había convertido otro legendario tanto con la mano— Maradona trasladó la pelota durante 60 metros y, en su raid hacia la portería, eludió a cinco jugadores ingleses: Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick, el portero Peter Shilton y nuevamente a Butcher para convertir el tanto.Además de la inusitada técnica que Maradona demostró en la jugada, varios elementos rodearon a aquel gol para hacerlo entrar en la historia: Argentina ganó ese partido; la victoria fue frente a los ingleses, con quienes todavía quedaban tensiones por la Guerra de las Malvinas; Argentina resultó finalmente campeona del mundo y, por si fuera poco, la jugada fue acompañada con un relato histórico del periodista Víctor Hugo Morales."Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial", lanzó el relator, casi que prediciendo que lo que vendría sería una obra de arte imposible de olvidar.¿Cómo se celebran los 35 años del Gol del Siglo?A 35 años de aquella genialidad, los argentinos viven una fecha especial: se trata del primer aniversario del gol más importante luego del fallecimiento de Maradona.Sin Maradona en vida y todavía con las restricciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19, las redes sociales dieron vida a una original campaña para homenajear a Maradona a las 16:09, la hora exacta en que el 10 convirtió el famoso gol."Se armó una iniciativa muy hermosa a la que por supuesto me sumo y te invito a vos. Gritémoslo todos a las 16:09. Gritémoslo todos juntos para que llegue al cielo", escribió Dalma Maradona, hija mayor del astro, en su cuenta de Twitter.La campaña ya se gestaba desde comienzos de junio y fue amplificada desde la cuenta oficial de la Selección Argentina, que invitaba a colocar "a todo volumen el relato del gol de Diego a los ingleses" y "cuando la pelota vuelva a entrar, vamos a gritarlo para que se escuche hasta el cielo".El hashtag "#GritaloPorD10s" se extendió por las redes e incluyó mensajes no solo desde el mundo del fútbol, sino también de varios sectores de la política. El Frente de Todos, coalición política que respalda al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández —de quienes Maradona era simpatizante— fue uno de los sectores que demostró que el cariño por el 10 trasciende al fútbol en su país.Víctor Hugo Morales no podía estar ajeno a la celebración y difundió un video en que varios reconocidos artistas argentinos reproducen en la actualidad aquel inolvidable relato."Barrilete cósmico… ¿de qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina?", dice el relato que a 35 años sigue acompañando el tanto de Maradona.

