80 años de la invasión nazi a la URSS: "Unidad espiritual inusitada del pueblo ruso"

80 años de la invasión nazi a la URSS: "Unidad espiritual inusitada del pueblo ruso"

Hace 80 años, el 22 de junio de 1941 a las 4 de la mañana, comenzaba la Gran Guerra Patria de la entonces Unión Soviética cuando la Alemania nazi de Hitler...

80 años de la invasión nazi a la URSS: "Unidad espiritual inusitada del pueblo ruso" 80 años de la invasión nazi a la URSS: "Unidad espiritual inusitada del pueblo ruso"

El 22 de junio es conocido en Rusia como 'Jornada de la Memoria y el Pésame', en homenaje a los caídos en la Gran Guerra Patria. En todas las ciudades del país se celebran actos conmemorativos, pero el evento central se desarrolla en los Jardines de Alejandro, junto al Muro del Kremlin, en el corazón de Moscú, donde se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido en un acto solemne presidido por el jefe de Estado ruso.Este 22 de junio al mediodía, el presidente, Vladímir Putin, saludó a un grupo de veteranos de la Gran Guerra Patria y juntos depositaron flores a la Tumba del Soldado Desconocido que lleva una inscripción que reza: "Tu nombre se desconoce, tu hazaña es inmortal". El mandatario, también pronunció un discurso:"Hoy es una fecha difícil y trágica: hace 80 años comenzó la Gran Guerra Patria. Ya se hicieron adultos los bisnietos de aquellos que en 1941, desde los primeros minutos del ataque traicionero de los nazis, se alzaron como una muralla para defender su patria", dijo Putin.Según el líder ruso, la fecha se sigue recordando "con malestar, con dolor en el fondo de los corazones de las personas de todas las generaciones", un dolor que refleja los destinos truncados de millones de habitantes del país. "Esos años terribles, debido a las pruebas que hubo que superar, están literalmente en nuestra memoria", subrayó jefe de Estado ruso.Putin definió los objetivos de la Alemania nazi en aquella contienda. "Al enemigo le parecía insuficiente apropiarse de una tierra ajena. Él llegó para exterminar a nuestro pueblo y convertir en esclavos a los que quedaran, privándolos de su lengua natal, de las tradiciones de los ancestros, de nuestra cultura. La historia no conoce otro ejemplo de tan cruel genocidio".Añadió que incluso hoy en día resultan inconcebibles "los métodos que utilizaban los nazis y sus cómplices para plasmar sus planes mortíferos, las atrocidades a las que sometían a los civiles, a los ancianos, niños y mujeres". En su opinión, el pueblo ruso respondió a esos crímenes con una unidad espiritual inusitada y mostrando heroísmo durante la campaña.Rusia y Venezuela: socios auténticosEl canciller ruso, Serguéi Lavrov, reafirmó la solidaridad de Rusia con Venezuela ante las amenazas de injerencia de terceros países. Lo hizo en un encuentro en Moscú con su homólogo venezolano Jorge Arreaza. Añadió que las relaciones entre ambos países avanzan a "una velocidad envidiable" pese a los obstáculos y a la pandemia del coronavirus."Venezuela es nuestro socio de confianza en América Latina, en el mundo en general. Confirmamos nuestro compromiso con el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas", resaltó Lavrov al inicio de su reunión con Arreaza.En tanto, Arreaza agradeció esta muestra de solidaridad y el "apoyo incondicional" que Rusia ha ofrecido a Venezuela en "esos años de tanta agresión, de tantos ataques y de tantas violaciones al derecho internacional para tratar de forzar un cambio de Gobierno en mi país por la vía de la fuerza". Asimismo, indicó que la "asociación estratégica" entre ambos países sigue avanzando. "Tenemos más de 260 acuerdos firmados y casi 50 en marcha en distintas áreas estratégicas, y estoy convencido de que vamos a acelerar aún más y profundizar nuestra relación", subrayó.Cuba, una nación "asediada", volverá a desnudar el aislamiento mundial de EEUUEl aislamiento de EEUU en la cuestión cubana volverá a quedar demostrado este 23 de junio, cuando la nación caribeña presente ante la Asamblea General de la ONU el proyecto de resolución 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero' impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba'.Así lo sostiene el embajador de la isla en Honduras, Francisco Emilio Delgado, quien en conversación con Sputnik se mostró convencido de que el apoyo internacional a la causa cubana "va a ser abrumadora", como lo fue en otros años. "Es muy importante para la población asediada sentir que, en medio de esta colosal guerra y este asedio criminal y cruel, tiene el apoyo del mundo, que hay una mayoría abrumadora en el mundo que está en contra del bloqueo", manifestó.Asimismo, citó datos impactantes sobre el efecto del bloqueo norteamericano contra Cuba, que le "ha costado 147.853.300 dólares". "Hemos calculado que, entre abril de 2019 y diciembre de 2020, hemos tenido pérdidas por 9.157.200 dólares. En términos coloquiales, Cuba pierde cada día que pasa el bloqueo entre 12 y 15 millones de dólares o, dicho de otra manera, 436 millones mensuales", precisó."Nosotros no le otorgamos ningún derecho a EEUU para que sancione a nadie: no pueden sancionar a ningún país de América Latina, no pueden sancionar a Rusia, no pueden sancionar a China; a nadie. Primero, porque no tienen la estatura moral para hacerlo. Y segundo, porque no lo amparan las leyes internacionales, a las que todos estamos obligados a respetar para vivir de manera civilizada", concluyó Francisco Emilio Delgado.Cuba diseña las dos primeras vacunas latinoamericanas contra el coronavirusEl Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana ha informado que la vacuna contra el coronaviru Abdala, fabricada por científicos cubanos en la isla, tiene una eficacia del 92,8%. Una buena noticia que casi no ha sido casi reseñada por los medios mainstream.En un mensaje en su cuenta de Twitter precisaron que este alto porcentaje de eficiencia de la Abdala se debe a su esquema de tres dosis. Así, se convierte en el segundo de los candidatos vacunales cubanos que alcanza los requisitos exigidos por la Organización Mundial de la Salud [OMS].Tras conocerse la noticia, el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, se trasladó hasta el Centro de Ingeniería Científica y Biotecnología de La Habana para reunirse con los científicos y desarrolladores del fármaco.Cuba tiene cinco candidatos vacunales contra el coronavirus: Soberana 1, Soberana 2 y Soberana Plus, desarrollados por el Instituto Finlay de Vacunas, mientras que Abdala y Mambisa, son desarrolladas por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana.Día del Futbolista en ArgentinaEste 22 de junio en Argentina se celebra el Día del Futbolista. ¿Y por qué se eligió esta fecha? Fue en homenaje al denominado oficialmente como el Gol del siglo, que hace referencia al segundo gol que convirtió Diego Maradona en el partido que enfrentó a la selección argentina de fútbol contra la de Inglaterra en el Mundial de México 86, hace hoy 35 años. Aquel gol de la jugada de todos los tiempos, tal como lo narró con una calidad tan inigualable como lo fue el gol en sí, el periodista y relator uruguayo de fútbol Víctor Hugo Morales.Hasta el año pasado, es decir, 2020, el Día del Futbolista en Argentina se conmemoraba cada 14 de mayo en homenaje a otro gol inolvidable, el de Ernesto Grillo con la Selección Argentina en una victoria por 3-1 de la Albiceleste sobre Inglaterra el 14 de mayo de 1953 en el estadio Monumental. Lo curioso es que este cambio de día y motivo de la celebración del Día del Futbolista de Argentina se decidió cuando Maradona aún vivía.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

