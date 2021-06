https://mundo.sputniknews.com/20210620/la-vacuna-cubana-soberana-2-muestra-una-efectividad-de-62-contra-el-coronavirus-1113375300.html

La vacuna cubana Soberana 2 muestra una efectividad de 62% contra el coronavirus

La vacuna cubana Soberana 2 muestra una efectividad de 62% contra el coronavirus

MOSCÚ (Sputnik) — El inmunizante Soberana 2 desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas de Cuba mostró 62% de efectividad en los ensayos de fase 3, anunció... 20.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-20T02:49+0000

2021-06-20T02:49+0000

2021-06-20T02:49+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

covid-19

cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/14/1113375275_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ae6247a5cfc6fe436745e7fbff36d77.jpg

"Con solo dos dosis, Soberana 2 alcanzó un 62% de eficacia", indicó la corporación en su cuenta de Twitter.El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, destacó que la eficacia de Soberana 2 supera los requisitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que una vacuna candidata se convierta en eficaz que es del 50%."Este resultado fue establecido por un Comité Independiente al Instituto Finlay. El logro científico ya cumple con la condición de vacuna, pero su uso de emergencia sólo será autorizado por el Cecmed (Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos)", remarcó el mandatario en Twitter.Los científicos del Instituto Finlay, por su parte, indicaron que pronto se darán a conocer la eficacia de la combinación de las dosis de Soberana 02 con Soberana Plus, la formulación que ha liderado el Instituto Finlay junto a otras instituciones científicas cubanas, "que lógicamente serán superiores".Este resultado fue establecido por un comité independiente integrado por especialistas del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, de La Habana; el Centro de Inmunología Molecular, y el Ministerio de Salud Pública, "el cual incluye a clínicos, epidemiólogos y estadísticos con la capacidad técnica de analizar la información que provienen de la base de datos".Los expertos aseguraron que aunque el logro científico ya cumple con la condición de vacuna, su uso de emergencia será autorizado en su momento por el Cecmed.Díaz-Canel se reúne con cientificos cubanosEl presidente cubano se reunió el 19 de junio con un grupo de científicos del Instituto Finlay de Vacunas, desarrolladores de los candidatos vacunales Soberana 01, Soberana 02, y Soberana Plus, a quien les aseguró que "esta vacuna —Soberana 02— se ha logrado en medio de una complicada situación por la COVID-19, con la circulación de varias mutaciones del virus, y en medio de una situación financiera sumamente compleja para el país".Díaz-Canel agregó que este "es un resultado de nivel mundial que representa millones. El corazón de ustedes, los científicos, que vale millones, y el que hayan pensado que esto va ser bueno para más de once millones de cubanos y para millones de personas en el mundo, sobre todo las más pobres, que no tienen acceso a ninguna de las otras vacunas".En una reciente intervención pública de la directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, doctora Dagmar García, explicó que la eficacia de un candidato vacunal pasa por demostrar qué efecto tiene en la enfermedad sintomática, la severa, la infección y la trasmisión.Por su parte, la investigadora principal del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, María Eugenia Toledo, insistió en que el ensayo clínico no ha terminado, y el reporte corresponde al análisis interino después de dos dosis.Según Toledo Romaní hay otras variables que se medirán en el estudio, como por ejemplo el efecto de la vacuna en evitar la muerte y las formas severas de la enfermedad COVID-19, así como cuál puede ser la contribución en evitar la infección.Actualmente los científicos cubanos trabajan en seis vacunas, tres de ellas desarrolladas en el Instituto Finlay de Vacunas —Soberana 01, Soberana 02 y Soberana Plus—, mientras que el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología lo hace en los proyectos de vacunas Abdala y Mambisa.

https://mundo.sputniknews.com/20210326/cuba-inicia-el-cerco-a-la-pandemia-con-sus-propias-vacunas-1110495597.html

https://mundo.sputniknews.com/20210311/un-ano-de-intensa-lucha-en-cuba-contra-la-pandemia-1109845146.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vacuna contra coronavirus, covid-19, cuba