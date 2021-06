https://mundo.sputniknews.com/20210617/senado-de-brasil-aprueba-proyecto-que-permite-privatizacion-de-eletrobras-1113326622.html

Senado de Brasil aprueba proyecto que permite privatización de Eletrobras

Senado de Brasil aprueba proyecto que permite privatización de Eletrobras

RÍO DE JANEIRO (Spuntnik) — El Senado de Brasil aprobó la medida provisional que hace posible la privatización de la estatal Eletrobras, la empresa de energía... 17.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-17T21:36+0000

2021-06-17T21:36+0000

2021-06-17T21:37+0000

compañías

américa latina

senado de brasil

privatización

eletrobras

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1113326551_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_7e79738f357420df349c728809708f8a.jpg

Los senadores aprobaron el texto base con 42 votos a favor y 37 en contra, y en estos momentos están analizando las propuestas que buscan modificar el documento original.Dado que hubo cambios en la versión que había aprobado la Cámara de Diputados en mayo, el texto tendrá que volver a ser analizado por los diputados.Esa última votación en la Cámara de Diputados, la definitiva, está prevista para el 21 de junio, un día antes de que la medida provisional "caduque".La privatización de Eletrobras no se está tramitando a través de un proyecto de ley ordinario, sino como parte de una medida provisional con un plazo determinado de validez; si el 22 de junio el Congreso Nacional no ha aprobado el texto, todo vuelve a la estaca cero.El Gobierno es favorable a la privatización de Eletrobras porque alega que en las actuales condiciones la empresa no tiene capacidad para invertir.El Ejecutivo espera recaudar hasta 60.000 millones de reales (casi 12.000 millones de dólares) con la venta de la empresa, aunque el proyecto prevé que mantenga una acción especial, la llamada "golden share", para que el Estado mantenga cierto poder de decisión en determinadas cuestiones.El presidente Jair Bolsonaro aseguró esta semana que si Eletrobras no se entrega a manos del capital privado, Brasil vivirá un "caos energético".No obstante, el propio Gobierno admite que las tarifas de la electricidad para los consumidores acabarán siendo más caras.Ese es uno de los principales argumentos de la oposición para oponerse a la privatización, así como algunas contrapartidas añadidas al texto durante la tramitación parlamentaria, como la construcción de centrales térmicas.

https://mundo.sputniknews.com/20210518/expresidente-lula-alerta-sobre-privatizacion-de-eletrobras-un-crimen-contra-el-pueblo-1112320006.html

https://mundo.sputniknews.com/20210617/expresidenta-rousseff-considera-un-crimen-contra-brasil-la-privatizacion-de-eletrobras-1113321704.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

compañías, senado de brasil, privatización, eletrobras, brasil