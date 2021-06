https://mundo.sputniknews.com/20210620/peru-una-masiva-movilizacion-en-defensa-de-la-democracia-1113381207.html

Perú: una masiva movilización en defensa de la democracia

Perú: una masiva movilización en defensa de la democracia

La situación es incierta y preocupante en Perú. Keiko Fujimori ha desplegado una serie de nuevas acciones entre el 18 y 19 de junio para no reconocer el... 20.06.2021, Sputnik Mundo

américa latina

pedro castillo

elecciones generales en perú (2021)

perú

política interna

keiko fujimori

democracia

Es 19 de junio por la noche y la Plaza San Martín, en Lima, está colmada. Hasta acá han llegado delegaciones de diferentes partes del país a respaldar a Pedro Castillo, ganador de la elección del seis de junio. Se ven banderas de las regiones de Tacna, Chimbote, Ancash, Pisco, Puno, Oxapampa, Arequipa, Callao, Vraem, Apurímac, trajes tradicionales, banderas rojiblancas del Perú, el lápiz que simboliza a Castillo. La movilización es "por la defensa de la democracia y la patria ¡no al golpe!", fue convocada por numerosas organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, que se unieron ante el intento de Keiko Fujimori de desconocer el resultado final entregado por la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE) el pasado 15 de junio. Ante la plaza colmada habla representantes de la Central General de Trabajadores del Perú, la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, integrantes de la campaña No a Keiko, se cantan huaynos, y una de las consignas es “si no hay confirmación —del resultado electoral— paro nacional”. Julcahuanca Orozco está junto a una columna de ronderos, con sus tradicionales sombreros: “las rondas campesinas son quienes administran la justicia en su comunidad, son autoridades de su lugar, hemos venido de todo el país, nosotros venimos de la zona norte, de Cajamarca”. Castillo, a quien votaron y defienden, también fue rondero. El acto en el centro de Lima es multitudinario. Cerca, a una cuadra, se encuentra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se concentran más personas y, desde hace varios días, existe una vigilia para exigir que la victoria del nuevo presidente sea oficialmente reconocida. "Estamos exigiendo al JNE que ya proclame como presidente a Castillo, no estar escuchando a esa mafia fujimorista que lo está entorpeciendo, su único objetivo es dilatar el tiempo ya que Castillo ha ganado, están presentando documento tras documento para poder dilatar el tiempo y que luego el 28 de julio asuma el presidente del Congreso y elimine las elecciones", dice Gladys Jara, una comerciante limeña que vino a la marcha.Ofensiva fujimoristaLa movilización en la Plaza San Martín ocurre en momentos de mucha tensión. Fujimori, en su estrategia de desconocimiento de los resultados, desplegó una serie de nuevas acciones entre el 18 y el 19 de junio, en el marco de su denuncia de fraude que, hasta el momento, no ha sido demostrado a través de pruebas. Eso fue lo que indicaron los 35 Jurados Electorales Especiales (JEE) encargados de procesar los 943 recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular, el partido de Fujimori. El resultado fue claro: todos los recursos fueron declarados improcedentes o infundados. Ante ese revés, el fujimorismo presentó 312 recursos de impugnación hasta el sábado en la tarde, contra las resoluciones de los JEE. Estas deberán ahora ser revisadas por el pleno del JNE que, después de ese proceso para el cual no existe tiempo preciso, podrá anunciar oficialmente el resultado de la contienda presidencial.Fuerza Popular, en simultáneo, anunció que presentará un habeas data para tener acceso al padrón electoral en manos de la ONPE. “Estas listas de electores de mesa que están en la ONPE tenemos que confirmarlas y se niegan. ¿Por qué se niegan si hay una ley de transparencia? (…) entonces, ante esto hemos pensado en un proceso constitucional o acción constitucional que se llama habeas data”, declaró García Belaúnde, jurista parte de la defensa de Fuerza Popular, al explicar la nueva acción.Ese pedido de habeas data fue cuestionado por diferentes voces políticas, como la exministra de Justicia, Ana Neyra, que afirmó que "si bien hay el derecho de acceso a la información pública, la propia ley establece una protección de los datos personales que no se pueden compartir con un partido político. No se puede dar información personal como la dirección, la huella digital o la foto".Fujimori, a su vez, avanzó por otro camino más en su estrategia para no reconocer su derrota: un exjuez cercano al fujimorismo, Javier Villa Stein, presentó una acción de amparo ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Miraflores para anular la elección del pasado seis de junio. Según Stein la elección debería ser declarada nula, en base a las supuestas firmas falsas de miembros de mesa ya desmentidas por los JEE, y, en consecuencia, repetirse la contienda.Finalmente, el fujimorismo, junto a partidos aliados en el Congreso, como Acción Popular y Descentralización Democrática, pidieron una moción de censura contra la directiva del poder electoral, centralmente Mirtha Vázquez, su presidenta y miembro del Frente Amplio, organización progresista. El argumento expuesto fue que "su gestión no cumple con la defensa del fuero parlamentario afectando el equilibrio de poderes". Sin embargo, detrás de ese pedido de sustitución de directiva a tan solo un mes y una semana del 28 de julio, fecha de asunción del nuevo Congreso y del presidente, varios políticos y analistas señalaron que existe una estrategia que forma parte del intento de impedir la proclamación de Castillo."No hay razón para una censura, solo que ella —Mirtha Vázquez— es un obstáculo en su estrategia: capturar el Tribunal Constitucional (TC) para impedir que Pedro Castillo asuma el 28 de julio. Intentar que el TC desconozca una elección sería ilegal y deplorable", escribió, por ejemplo, Indira Huilca en su cuenta de Twitter.Días críticosEl escenario es incierto y bajo alerta a dos semanas de realizadas las elecciones presidenciales. Keiko Fujimori, las fuerzas que la respaldan, y quienes, sin apoyarla, se encuentran unidos en la estrategia de impedir que asuma Castillo, se encuentran en un despliegue de maniobras que abarcan desde las instituciones hasta la calle, donde volvieron a movilizarse el sábado, y ya muestran algunas señales militares. En efecto, el 18 de junio fue dada a conocer una carta firmada por ex altos mandos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y oficiales de menor graduación, dirigida al Comando Conjunto de las FFAA. Allí, repitiendo la denuncia del fujimorismo, afirmaron que "las FFAA no podrían aceptar a un jefe supremo ilegítimamente investido producto de un fraude", y reclamaron la intervención "de los altos mandos militares". La carta fue firmada por alrededor cientos de oficiales en retiro del Ejército, de la Marina, y de la Fuerza Aérea, aunque, luego, se supo que algunas firmas pertenecían apersonas fallecidas. Ante el hecho, el presidente Francisco Sagasti se dirigió el día sábado al país: La carta vino a agregar preocupación en una escalada que busca desconocer el resultado del 6 de junio por parte del fujimorismo que, sin embargo, no ha presentado pruebas ciertas. No solamente los JEE desestimaron los pedidos de nulidad, sino que la empresa IPSOS, quien había dado el principal boca de urna el día de las elecciones, realizó por su parte una investigación que también demostró la inexistencia del fraude. La movilización del sábado fue entonces en defensa de la victoria de Castillo, de la democracia, y los intentos señalados como golpistas por parte de Fujimori. “Ellos dicen que en las serranías se ha manipulado el voto, que ha habido fraude, cuando nosotros en la serranía y en todo el país hemos votado con memoria, con dignidad y con esperanza de dignidad. No vamos a permitir que desconozcan la voluntad popular, el resultado electoral, vamos a defender la democracia, unidos, en un solo puño”, sostuvo Verónika Mendoza, excandidata presidencial por Juntos por el Perú, en su discurso en la Plaza San Martín.

perú

