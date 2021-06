https://mundo.sputniknews.com/20210608/peru-fujimori-denuncia-fraude-ante-probable-victoria-de-castillo-1113013462.html

Perú: Fujimori denuncia fraude ante probable victoria de Castillo



La elección presidencial del 6 de junio aún no tiene ganador oficial. Sin embargo, la evolución de los números indica que el candidato Pedro Castillo podría... 08.06.2021

Es lunes en la noche y todo Perú espera desde el domingo el resultado electoral que dirá quién será el nuevo presidente del país: Pedro Castillo o Keiko Fujimori. La expectativa es grande, la gente sigue por televisión, radio, redes sociales, la evolución de los números que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualiza cada treinta minutos. La tendencia de los votos ocurrió como anticipaban las encuestas: en un primer momento favorables mayoritariamente a Fujimori y, luego, progresivamente favorables para Castillo. Esa situación se debió a la lógica de carga, donde primero fueron contabilizadas las actas de las grandes ciudades mayoritariamente favorables a la candidata de Fuerza Popular, y luego las de zonas más alejadas, rurales, con mayoría de votos a favor del candidato de Perú Libre.Los números dieron un primer giro cerca del mediodía, cuando Castillo encabezó por primera vez los resultados, adelantando a Fujimori que, a partir de ese momento, quedó en segunda posición de forma permanente, con la distancia ampliándose a favor del candidato de Perú Libre con el paso de las horas y la contabilización de las actas de las zonas más alejadas de la capital. La denuncia de fraude Keiko Fujimori brindó una rueda de prensa al finalizar la tarde del 7 de junio para denunciar "una serie de irregularidades que nos preocupan". La candidata, que había mantenido silencio desde el domingo en la noche, reapareció así para exponer lo que serían pruebas de una modificación de los resultados, un fraude que habría sido hecho, señaló, “en las mesas” de votación.Según la candidata de Fuerza Popular, el partido contrincante habría tenido una política "planificada y sistemática" de impugnación de actas en zonas donde los votos le serían mayoritariamente favorables. "Si esto no estuviera impugnado el conteo sería de otra manera", subrayó. "Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular, por eso queremos alertar”, señaló Fujimori. Luis Galareta, candidato a vicepresidente, fue quien luego presentó lo que serían pruebas del fraude, pero sin que las mismas ofrezcan contundencia, así como tampoco indicio de sistematicidad. La denuncia presentada por Fuerza Popular tuvo luego difusión en redes sociales, donde varios actores políticos instalaron la matriz de que Perú Libre había impugnado más de mil actas, en particular en Lima, zona de fuerza del fujimorismo. Ante esas denuncias, la ONPE publicó un desmentido, afirmando que: "al 94.87% de actas contabilizadas, solo hay 461 actas con votos impugnados (…) no difundas #NoticiasFalsas".Las afirmaciones del fujimorismo no tuvieron tampoco respaldo por parte de observadores electorales. La misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales reconoció, por ejemplo, que el proceso electoral había sido organizado de manera correcta y exitosa de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales.Una espera con movilización"Estamos acá en vigilia, ayer nos quedamos acá amaneciendo, hay un grupo que va, otro que viene, pero siempre hay gente y vamos a seguir hasta que termine la votación, porque no vamos a permitir que se burlen y se roben nuestro voto, por eso vamos a continuar hasta que la ONPE dé los resultados", afirmó Olinda Estrella, ante el local partidario de Pedro Castillo.La esquina de Paseo Colón y la calle Washington se convirtió desde el domingo en la noche en un punto de concentración permanente, que fue creciendo con el paso de las horas del día y la noche del lunes. Hasta allí llegaron personas provenientes de diferentes partes de la ciudad para respaldar a Castillo, con la conformación de un despliegue permanente de banderas de Perú, lápices, imágenes del candidato, hasta una gigantografía donde aparece vestido de presidente. Fue desde allí que Castillo habló dos horas después de la denuncia de fraude de Fujimori. "Seré el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo", afirmó. El candidato, ya para muchos considerado como ganador, había llegado a la capital el lunes en la mañana proveniente de su provincia, Cajamarca, donde había pasado el día y noche del domingo junto a su familia debido a problemas de salud de sus padres."Antes que todo está el Perú. Antes que todo está la patria que nos vio nacer. Compañeros y compañeras, tranquilidad. No nos cansaremos de decir lo que siempre hemos dicho, que solamente el pueblo salvará al pueblo", señaló desde el balcón ante una esquina y adyacencias colmadas de personas.A una cuadra de allí, frente al local de Fuerza Popular, también estuvieron presentes simpatizantes de Fujimori. "Soy militante de Fuerza Popular, hoy estoy respaldando a la democracia, a lo que el pueblo elige, queremos unas elecciones limpias, para mí hubo fraude en varios lugares, en mi colegio vi a una mujer con cédulas de votación de Perú Libre ya marcadas", señaló Iris Chávez.La militante instó a su vez a que "la ONPE se manifieste, hay muchas dudas, la población no confía, lo que el pueblo pide es seriedad, transparencia y se respete la democracia".Tiempo inciertoLa ONPE no anunció cuándo podrían estar los resultados definitivos de una elección que, todo indica, podría definirse por una diferencia pequeña de votos. En el 2016, por ejemplo, Fujimori fue derrotada ante Pedro Pablo Kuczynski por una diferencia de cerca de 40.000 votos. Fujimori, durante la denuncia realizada, afirmó que los votos del extranjero podrían equilibrar más los resultados. Esas actas, parte de las últimas en ser contabilizadas, que serían más favorables a la candidata de Fuerza Popular, no tendrían, sin embargo, la posibilidad de revertir el resultado electoral a favor de Castillo, según analizaron diferentes cálculos difundidos en el medio de las incertidumbres ante la demora del resultado definitivo.En vista de la denuncia de la situación ajustada, es probable que deba ser contabilizado hasta el último voto antes de que efectivamente sea anunciado el candidato ganador. Durante ese tiempo, incierto aún, se mantendrán las movilizaciones, la vigilia para respaldar a Castillo que ha consolidado su liderazgo con el paso de las semanas y de los últimos días. El candidato, y para muchos el próximo presidente de Perú, ha demostrado un respaldo no solamente en las urnas, sino también en las calles.Aún no ha quedado claro qué pasos dará Fujimori para presentar su denuncia e intentar modificar el curso de una curva de votos que la ha mantenido durante la tarde y noche del lunes en segundo lugar, a una distancia de alrededor de 90.000 votos de Castillo. En el balotaje del año 2016, la candidata también optó por no reconocer el resultado, aunque sin lograr éxito para cambiar el dictamen final que la dio por perdedora.En esta elección, a diferencia del 2016 o las anteriores, existe un elemento novedoso: la posibilidad, ya probable, que gane un candidato que se propuso "refundar la patria", como afirmó en su cierre de campaña, a través de un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución.

