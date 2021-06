https://mundo.sputniknews.com/20210618/venezuela-revisa-las-relaciones-diplomaticas-con-la-union-europea-1113353418.html

Venezuela revisa las relaciones diplomáticas con la Unión Europea | Video

Venezuela revisa las relaciones diplomáticas con la Unión Europea | Video

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela y la Unión Europea (UE) revisaron sus relaciones diplomáticas, durante una reunión entre el canciller del país... 18.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-18T17:51+0000

2021-06-18T17:51+0000

2021-06-18T18:08+0000

josep borrell

jorge arreaza

europa

internacional

ue

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1c/1094255134_0:97:3469:2048_1920x0_80_0_0_0da62de1aa91ff04649e27234c1fb3de.jpg

"Hemos tenido una intensa agenda en el Foro sobre Diplomacia en Antalya, Turquía. Nos reunimos con el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, revisamos las relaciones con la UE, el diálogo en Venezuela y las coyunturas y realidades en ambas regiones", informó Arreaza a través de la red social Twitter.En encuentro se da a tres días de que la UE y Estados Unidos se comprometieran a apoyar un "resultado negociado" para que en Venezuela se celebren elecciones "libres y justas".Las relaciones entre Caracas y la UE se han tornado tensas, luego de que en febrero pasado el Gobierno venezolano expulsó a la jefa de la delegación de ese bloque, Isabel Brilhante.El Ejecutivo expulsó a la diplomática dos días después de que la UE sancionara a 19 funcionarios con el argumento de que las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre no cumplieron los estándares de transparencia necesarios.El presidente Nicolás Maduro pidió a la UE rectificar su política sobre Venezuela, y dijo que de no hacerlo "no habrá ningún tipo de diálogo".El mandatario también ha dicho que la UE es bienvenida en Venezuela, pero si respeta a esta nación, a la democracia y a las instituciones del Estado.Además, Maduro aceptó la propuesta de diálogo del exdiputado opositor Juan Guaidó con el acompañamiento del bloque europeo.

https://mundo.sputniknews.com/20210616/un-diputado-venezolano-eeuu-y-ue-buscan-rectificar-la-postura-tras-su-fallido-apoyo-a-guaido-1113281690.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

josep borrell, jorge arreaza, europa, ue, venezuela