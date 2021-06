https://mundo.sputniknews.com/20210616/un-diputado-venezolano-eeuu-y-ue-buscan-rectificar-la-postura-tras-su-fallido-apoyo-a-guaido-1113281690.html

Un diputado venezolano: EEUU y UE buscan rectificar la postura tras su fallido apoyo a Guaidó

CARACAS (Sputnik) — La Unión Europea (UE) y Estados Unidos están en búsqueda de vías diplomáticas para rectificar su fallido apoyo al exdiputado venezolano... 16.06.2021

américa latina

venezuela

"Desde nuestra perspectiva pareciera que hay una rectificación muy tenue por parte de la Unión Europea y del nuevo Gobierno de Estados Unidos en cuanto a los errores que cometieron anteriormente, en cuanto al apoyo a la autoproclamación del exdiputado Juan Guaidó", dijo Chávez a esta agencia.El legislador del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hizo esta afirmación en referencia al comunicado conjunto publicado por la UE y la Casa Blanca en el que ambos señalaron que se comprometen a apoyar un "resultado negociado" que lleve a la celebración de unas elecciones "libres y justas" en la nación caribeña."Nos comprometemos a reforzar nuestra cooperación con los países de América Latina y el Caribe para apoyar la recuperación socioeconómica, abordar la vulnerabilidad económica e impulsar una gobernanza democrática más sólida, incluido el apoyo a un resultado negociado que conduzca a unas elecciones libres y justas en Venezuela", indica uno de los puntos de la declaración conjunta.A juicio de Chávez, con esa declaración "pareciera que están buscando la manera de salirse de esa difícil, compleja e insostenible situación" en la que les colocó la decisión tomada en 2019, respecto a Guaidó."Prácticamente en una situación de ridiculez, puesto que esa persona [Guaidó] en ningún momento ejerció la autoridad como presidente, se dedicó precisamente a violar el derecho internacional y afectó la imagen de la UE a partir de una acción fallida", agregó.De todas formas, el diputado criticó el tono de la declaración, pues considera que se realizó "sin dejar de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela".Además, considera que la UE y el Gobierno de Estados Unidos están aprovechando las próximas elecciones regionales del 21 de noviembre para ejercer presiones sobre su país, pero en un tono diplomático."Nosotros no creemos que las medidas unilaterales coercitivas van a dejar de existir por parte de la política exterior norteamericana. Seguramente el tono diplomático, pudiera matizar, pudiera cambiarse, pero en el fondo el efecto que se persigue es el mismo, de modo que no nos hacemos falsas ilusiones, no creamos falsas expectativas", apuntó.Por ello, destacó que Venezuela va a continuar denunciando ante diversos organismos internacionales el efecto que ha tenido el bloque en su contra en la cotidianidad de la población.La UE y la Casa Blanca no reconocen los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela en diciembre del año pasado y mantienen sanciones económicas selectivas contra el régimen de Nicolás Maduro, que se ha incrementado desde el 2017.

