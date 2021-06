https://mundo.sputniknews.com/20210603/la-demora-en-aprobar-la-vacuna-rusa-sputnik-v-en-la-ue-deja-negocios-en-desastre-1112838891.html

La demora en aprobar la vacuna rusa Sputnik V en la UE deja negocios en "desastre"

La demora en aprobar la vacuna rusa Sputnik V en la UE deja negocios en "desastre"

Los retrasos en la aprobación de la vacuna anticoronavirus rusa Sputnik V por parte de la Agencia Europea de Medicamentos [EMA] y la falta de voluntad de... 03.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-03T16:02+0000

2021-06-03T16:02+0000

2021-06-03T16:02+0000

qué pasa

sputnik v (vacuna)

foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2019

aprobación

ue

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1112838758_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_68ba099d88b6452866ddfffff6dd0b0a.jpg

La demora en aprobar la vacuna rusa Sputnik V en la UE deja negocios en "desastre" La demora en aprobar la vacuna rusa Sputnik V en la UE deja negocios en "desastre"

En el marco de la presente edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el directivo de esa empresa –que ofrece una amplia gama de servicios en el sector del turismo y de la industria hotelera– constató en conversación con Sputnik que los mencionados sectores se encuentran "en una muy mala situación debido principalmente al cierre de países, al cierre de aeropuertos, y que el turista no puede viajar"."Para nosotros es verdaderamente un desastre, para la industria hotelera o para la industria turística. Estamos pasando, en los años de experiencia que tengo, el peor de los momentos", enfatizó.Consultado en este contexto acerca de los pasos que se están dando para reactivar la libre circulación de las personas –entre ellos el Certificado COVID Digital de la UE, destinado a eliminar las restricciones de viaje en los países comunitarios–, Caseiro señaló que "esto es positivo".Al mismo tiempo, lamentó que entre las vacunas reconocidas por el certificado –que son las autorizadas por la EMA– no se encuentre la Sputnik V, a pesar de que "las entidades internacionales independientes sí que han clasificado la vacuna Sputnik V como la mejor"."Es un contrasentido que haya países de la UE que están con un retraso de vacunación y con un déficit de vacunas y no hayan hasta el momento homologado una vacuna que sí que tiene la posibilidad de ayudar, como es el caso de la Spuntik V", subrayó.Señaló que hasta se ha llegado a una situación en la que el empresario español Pedro Mouriño –quien también es cónsul honorario de Rusia para Galicia– "ha firmado un acuerdo para producir 150 millones de vacunas Sputnik" en esa región de España, "y en principio estas vacunas se van a utilizar en América del Sur".Insistió, al mismo tiempo, en el daño de la mencionada situación sobre todo para países como España."Para la economía española el turismo es muy importante, y el turista que viene de Rusia es mucho más importante aún. Espero que para finales de junio esta situación esté solucionada por el bien de todos", manifestó Caseiro, al afirmar que "España podría tomar esa decisión unilateralmente", sin el visto bueno de organismos europeos."Grecia lo ha hecho, Hungría también lo ha hecho, Eslovaquia también lo ha hecho, los países son soberanos de tomar decisiones como estas que son tan importantes", culminó el vicepresidente del Grupo Hermitage.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

аудио, sputnik v (vacuna), foro económico internacional de san petersburgo (spief) 2019, aprobación, ue, rusia