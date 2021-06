https://mundo.sputniknews.com/20210618/te-han-vacunado-bien-el-controvertido-anuncio-que-ha-enfadado-a-los-enfermeros-espanoles-1113346106.html

"¿Te han vacunado bien?": el controvertido anuncio que ha enfadado a los enfermeros españoles

"¿Te han vacunado bien?": el controvertido anuncio que ha enfadado a los enfermeros españoles

"¿Te han vacunado bien?". Ese es el eslogan que escogieron los laboratorios Life Length para vender sus test de anticuerpos a la población. Un anuncio que se encontraba en varios de los espacios publicitarios habilitados en el metro de Madrid. Una manera de atraer miradas que no ha agradado al sector de la sanidad. Especialmente a enfermeros y enfermeras, encargados de inocular las dosis.El Consejo General de Enfermería (CGE) denunció ante los Ministerios de Sanidad y Consumo el desprestigio que supone para la profesión esta campaña de publicidad. La institución considera "un despropósito" que una empresa privada emita mensajes de ese tipo para comercializar un producto. Uno que afecta al prestigio de los 325.000 enfermeros y enfermeras de España.El presidente del CGE se dirigió por carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y al ministro de Consumo, Alberto Garzón, para exigirles una solución. Tanto por los daños que ocasiona a los facultativos, como al propio sistema de vacunación. Bajo su opinión, pone en tela de juicio "la eficacia de las vacunas" y "genera inseguridad entre los ciudadanos en unos momentos de especial sensibilidad social, en los que emergen criterios y teorías negacionistas que ningún bien producen".La organización remarca que la publicidad incluso podría estar cometiendo un delito. Según lo previsto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y en consonancia con lo previsto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, que regula la publicidad de los medicamentos de uso humano. Este prohíbe que ningún anuncio puede "atribuir a la consulta médica o a la intervención quirúrgica, un carácter superfluo, especialmente ofreciendo un diagnóstico o aconsejando un tratamiento por correspondencia". Además, Pérez Raya resalta que las vacunas están totalmente probadas y no hace falta realizarse ninguna prueba posterior para constatar su efectividad. "Las cifras avalan la vacunación y debemos seguir siendo conscientes de esto. Además, es importante que seamos conscientes de que cada cuerpo es un mundo diferente y generar o no anticuerpos no está ligado a que nos hayan vacunado bien o mal. Todas y cada una de las dosis están bien administradas, pero, tal y como los mismos laboratorios han publicado, la eficacia de las vacunas no es del 100% en todas las personas", apunta.Una campaña que ha causado revuelo entre el gremio, pero también en redes sociales. "Ruin" ha sido uno de los adjetivos utilizados en Twitter, donde decenas de personas compartían su incredulidad.Pérez Raya esperaba que el anuncio de los laboratorios fuese retirado o modificado según indica la legislación vigente. Y así ha sido. La empresa ha anunciado que retira su publicidad del Metro de Madrid. Además de las asociaciones de enfermeros, FACUA Madrid también exigió su quita a Metro de Madrid y al Consorcio Regional de Transportes Públicos.

