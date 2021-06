https://mundo.sputniknews.com/20210603/han-sido-unos-valientes-el-aplaudido-discurso-de-un-enfermero-a-los-recien-vacunados-en-madrid-1112835709.html

"Han sido unos valientes": el aplaudido discurso de un enfermero a los recién vacunados en Madrid

No es humorista, pero como si lo fuera, el enfermero del SUMMA 112 Jorge Prieto anima a los recién vacunados con un divertido y motivador monólogo. 03.06.2021, Sputnik Mundo

Llega el día en el que recibes el esperado mensaje de texto: ha sido citado para administrarle la vacuna. Después de leer numerosas noticias sobre ellas surgen cientos de pensamientos en tu cabeza. ¿Qué hago, me vacuno o no? ¿Cuál me pondrán? ¿Y si me pasa algo? Decidir inmunizarse contra el COVID-19 puede que no sea tarea sencilla y Jorge Prieto, un enfermero del SUMMA 112 en Madrid lo sabe. Por ello, anima frecuentemente a aquellas personas que acuden a ponerse su primera dosis de la vacuna y lo hace mediante monólogos como si de un humorista se tratara.Su divertido discurso no ha pasado desapercibido y tampoco ha tardado en convertirse viral en las redes sociales, donde han alabado sus palabras: "No sé quién es pero es un crack. Gente así nos saca de esto", escribía un usuario llamado Alberto García-Salido. "Divulgación, empatía y sentido común. Es una maravilla", continuaba.La publicación suma ya más de 78.000 likes y tiene más de mil comentarios, la gran mayoría admirando su puesta en escena ya que no duda en decir las cosas claras: "Nosotros no sabemos cuándo les va a llegar el mensaje, puede ser mañana, puede ser dentro de una semana o puede ser el día de antes porque bueno, esto es España...", verbaliza entre risas. "Coge aire, respira"En una entrevista en Onda Cero ha manifestado que su discurso surgió para tranquilizar a la gente porque se dieron cuenta que iba "con miedo". Decidió utilizar el tiempo que les dejan a los pacientes tras la vacuna por si surgiese alguna reacción para contestar a las típicas preguntas a modo de monólogo. "Aprovechamos esos minutos para que se vayan tranquilos, con una sonrisa y, sobre todo, con ganas de ponerse la segunda dosis", ha asegurado. Jorge también hace mención a otras consultas frecuentes que le hacen los pacientes, como la de si deben tomarse o no algún tipo de medicamento tras la primera dosis. "Es que mire usted, yo ya tomaba paracetamol de antes porque yo tengo muchos dolores. ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis?", pregunta a los asistentes, quienes responden a coro "¡no!".En su cuenta de Instagram no dejan de aumentar sus seguidores tras hacerse viral. Ya va por 30.000 y sigue sumando. Precisamente fue en esta red social donde Jorge manifestó cómo se encontraba minutos antes de hacer su esperado monólogo el 2 de junio: "Coge aire, respira. Es el momento de enfrentarte al público que después de vacunarse está expectante para ver qué les cuentas después de todo el bombardeo informativo que han recibido", escribió. "Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia que ya nos va dando dolor de cabeza, y no tiene que ver con la vacuna", concluye. Si eres uno de aquellos indecisos que no están preparados para vacunarse, mira su vídeo y si aún te quedan dudas, al menos habrá servido para sacarte una sonrisa.

