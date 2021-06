https://mundo.sputniknews.com/20210617/kremlin-putin-y-biden-no-han-debatido-venezuela-durante-la-cumbre-de-ginebra-1113304594.html

Kremlin: Putin y Biden no han debatido Venezuela durante la cumbre de Ginebra

MOSCÚ (Sputnik) — La situación en Venezuela no estuvo en la agenda de la cumbre de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Joe Biden... 17.06.2021, Sputnik Mundo

El tema de Venezuela y América Latina "no se ha debatido", dijo Peskov ante la prensa.Al referirse a la cooperación entre Rusia y EEUU en el marco de la OPEP, el portavoz señaló que ese tema tampoco fue abordado.La primera reunión de los dos líderes se llevó a cabo el 16 de junio en la cuidad suiza de Ginebra.El presidente ruso calificó de buena la primera cumbre con su homólogo estadounidense y anunció que habían acordado comenzar consultas sobre estabilidad estratégica y ciberseguridad.Durante la cumbre Putin y Biden reafirmaron también su compromiso con el planteamiento formulado en 1985 por el entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan, y el líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, de que "una guerra nuclear es inaceptable, no puede haber un ganador y las partes no lucharán por la superioridad militar".Al término de la cumbre se anunció que los embajadores de Rusia y Estados Unidos van a terminar las "consultas" y volverán pronto a sus puestos en Washington y Moscú, respectivamente.

