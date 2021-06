https://mundo.sputniknews.com/20210615/partidarios-de-castillo-denuncian-las-acusaciones-de-fraude-electoral-en-una-marcha-en-lima-1113234934.html

Partidarios de Castillo denuncian las acusaciones de fraude electoral en una marcha en Lima

Miles de partidarios del candidato presidencial peruano de izquierda, Pedro Castillo, marcharon en Lima para denunciar las acusaciones de fraude electoral de... 15.06.2021, Sputnik Mundo

Con el recuento de votos de las elecciones del 6 de junio todavía en marcha y con Castillo a la cabeza por un estrecho margen, Fujimori y funcionarios de su partido Fuerza Popular se movilizaron para anular los votos en las zonas rurales del país, alegando fraude electoral, diciendo que era "estadísticamente imposible" que no recibieran votos en algunos distritos."Por eso nos ponemos al frente del pueblo peruano para decir no a esta maniobra dictatorial de Fuerza Popular que pretende seguir manipulando a los entes electorales y a la voluntad popular", agregó.Los protestantes llevaron banderas y pancartas en los que se podía leer Keiko no va, Keiko date cuenta, el pueblo no te quiere, el fraude de la mafia fujimorista no pasará. "Queremos un cambio. Venimos con los propios recursos, para mostrarle la contaminación de nuestro lago Titicaca", declaró una manifestante en un traje tradicional.Pedro Castillo, un profesor de escuela y líder sindical de izquierdas, declaró la victoria cuando el recuento de votos se acercaba al 100%. Sin embargo, la autoridad electoral peruana aún no ha confirmado su victoria.

