¿Quieres saber si tienes alzhéimer? Crean en España un test online para comprobarlo desde casa

No hay que descargarse ninguna aplicación, se hace a través de la web y mayoritariamente analizando tu voz. El único requisito es realizarlo a través de una... 15.06.2021, Sputnik Mundo

Hace un tiempo Lucía (nombre ficticio), de 87 años, viajó desde Galicia a Barcelona para realizarse la prueba de evaluación de la memoria de la Fundación Ace Alzheimer Center. Notaba que se le olvidaban las cosas y estaba convencida de que padecía alzhéimer. Por ello empezó a preparar su testamento. Tras realizar el circuito habitual, los médicos observaron que no tenía demencia, estaba estupenda, y que el olvido podría deberse a otras causas como el estrés. Lucía se quedó tranquila después de haber obtenido los resultados. "Conseguir que esa persona ya no tenga un sufrimiento o preocupación, para nosotros es un gran avance", aseguran en conversación telefónica con Sputnik desde la propia Fundación.Llevan más de una década realizando este tipo de exámenes de prevención para advertir sobre enfermedades degenerativas en el cerebro. Todos ellos de manera gratuita. Comenzaron haciéndolos de forma presencial y ahora han desarrollado una nueva herramienta para poder diagnosticar deterioro cognitivo y, así, descubrir de forma precoz la enfermedad de Alzheimer. Se llama FACEMemory y es la primera prueba de memoria episódica con reconocimiento de voz y pantalla táctil autoadministrada, es decir, que el usuario puede realizarla sin la ayuda de un profesional.Para acceder a la prueba tan solo hay que abrir la web de la fundación y pinchar en el apartado superior Revisa tu memoria online. Deberá realizarse en un ordenador o en una tablet. A partir de ahí, tan solo hay que seguir las instrucciones y en 45 minutos ya habrás realizado el examen.¿Por qué por voz?Desde la fundación aseguran que se debe a diferentes complejidades técnicas. Las pruebas de neuropsicología que normalmente se realizan en una consulta presencial se hacen mediante voz y, además, al escribir se utiliza otra parte del cerebro que no es evaluable para la detención de este tipo de patologías. Asimismo, en la última década, las pruebas neuropsicológicas digitalizadas han generado un creciente interés en los contextos de la práctica clínica, especialmente para la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer.El objetivo es ofrecer una previsión de cómo está tu cognición y rendimiento cognitivo. El test te dará varios resultados, aunque no de manera instantánea: hay que esperar que los neuropsicólogos analicen los datos. Tras ello, verán si estás sano en parámetros normales y si la prueba no es concluyente, te recomendarán repetirla. Además, la prueba está validada científicamente y avalada internacionalmente, por lo que si no puedes desplazarte a la sede para profundizar más sobre el diagnóstico, los neuropsicólogos pueden facilitarle un informe completo para poder presentarlo ante el médico de cabecera habitual. "Esto aporta seguridad y creemos que es el gran valor de la iniciativa". De hecho, muchos de los que visitan su web para hacerse el estudio de la memoria son ciudadanos de Latinoamérica, de países donde el sistema sanitario quizá no es tan fuerte o no tienen tanto acceso a una revisión de memoria como la podrían tener en España. "Tener esta posibilidad es maravilloso y especialmente porque se puede hacer en tres idiomas, castellano, catalán e inglés", recalcan.Los hombres detectan deterioro más rápidoA veces pensamos que el deterioro cognitivo se debe exclusivamente a antecedentes familiares, pero lo cierto es que también puede ser causado por trastornos de ánimo como la depresión o algunos medicamentos, indicados por ejemplo para el corazón. Una vez que se analizan las causas, el paciente podrá buscar alternativas con su médico de cabecera.Normalmente, según datos de la fundación, este tipo de enfermedades son más frecuentes en mujeres que en hombres porque "son más proclives a no pensar tanto en que falla algo porque siempre han sido más autónomas". "Los hombres enseguida vienen porque no se acuerdan de hacer la tortilla de patatas", ejemplifican desde la fundación, "pero la mujer como lo ha hecho toda la vida, le sale de forma automática, tiene una reserva cognitiva que le permite seguir funcionando autónomamente. Eso enmascara el deterioro cognitivo y cuando lo detectamos, suele ser más tarde". La política de sus fundadores, la neuróloga Mercè Boada y el psicólogo Lluís Tárraga, desde siempre ha defendido esta premisa: hacer esto por la sociedad, sin importar la financiación. Esta prueba, según el estudio publicado en la revista Alzheimer's Research & Therapy, ha permitido a los investigadores de Ace evaluar con éxito la memoria de 154 personas cognitivamente sanas y de 122 personas con deterioro cognitivo leve. Cuando se detecta, te dan una serie de consejos y recomendaciones de prevención siempre y cuando no haya comenzado la demencia, ya que la intervención es diferente. "Ayudar a la gente en este sentido es lo suficientemente importante para que invirtamos tiempo en este tipo de medidas preventivas. A través de la detección precoz se puede quitar el miedo a las personas".

