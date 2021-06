Maradona en la Copa América: la sorpresa previa al partido Argentina vs Chile | Vídeo

https://mundo.sputniknews.com/20210615/maradona-en-la-copa-america-la-sorpresa-previa-al-partido-argentina-vs-chile--video-1113233897.html

Aunque ya haya transcurrido más de medio año desde la muerte de Diego Armando Maradona, el legado del astro del fútbol mundial sigue motivando homenajes a lo largo del mundo. El primer partido de la selección argentina por Copa América luego de su desaparición física fue la ocasión elegida por la Conmebol para presentar sobre el césped una espectacular proyección con los mejores momentos del eterno número 10.Minutos antes de que los representativos de Argentina y Chile se enfrentaran por la primera fecha del grupo A de la Copa América 2021, las luces del estadio olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro se apagaron para dar comienzo al homenaje, que se valió de la técnica de video mapping para proyectar una sucesión de imágenes y efectos visuales sobre el terreno de juego.Con un marco de luces, fuegos artificiales y música, la proyección jugó con las texturas del campo del juego hasta que surgió la imagen de Diego Armando Maradona, primero en solitario y luego junto a Pelé, el máximo ídolo brasileño del fútbol mundial. La imagen —extraída del programa televisivo que Maradona supo conducir en Argentina— de ambos abrazados fue el puntapié del homenaje al argentino desde tierras cariocas.La proyección repasó varias imágenes icónicas de Maradona: desde la entrevista en que, siendo niño, Maradona reveló que su primer sueño era "jugar en el Mundial", hasta el mismísimo gol del siglo que el argentino marcó frente a Inglaterra en la Copa del Mundo de México 1986.No podía faltar una proyección de un Maradona tridimensional dominando el balón como en aquel legendario calentamiento con el Napoli y con la canción Life is life de Opus. Mientras el Maradona holográfico golpeaba la pelota, sus camisetas cambiaban para representar, uno a uno, los clubes que honró durante su carrera: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's Old Boys.Historia de Maradona en la Copa AméricaA pesar de su grandeza, la Copa América fue un torneo esquivo para Maradona. El número 10 disputó tres ediciones de la competición: la de 1979, la de 1987 y la de 1989. La estadística final indica que disputó 12 encuentros y convirtió cuatro goles.En la edición de 1979, que no tuvo sede fija e incluyó partidos de ida y vuelta en cada país, Argentina tuvo una pobre actuación. Quedó última en su grupo y no pasó la primera fase. Maradona solo convirtió un gol en la victoria por 3 a 0 de su equipo frente a Bolivia, el 8 de agosto de 1979 en Buenos Aires.En 1987, Maradona vería su mejor actuación en Copa América, que se disputó en tierras argentinas. La selección celeste y blanca llegaba al torneo como campeona del mundo y pretendía quedarse también con el trofeo continental.Tras una primera fase exitosa, en la que Maradona marcó un gol a Perú y dos a Ecuador, Argentina quedó eliminada en semifinales frente a Uruguay. Una nueva derrota ante Colombia relegó a la selección locataria al cuarto puesto.Argentina también se frustraría en la edición de 1989, disputada en Brasil. Los albicelestes pasaron a la ronda final después de culminar primeros en el Grupo B pero no pasaron del tercer puesto en el cuadrangular final, disputado en régimen de todos contra todos, sin convertir un gol en toda la segunda fase. Maradona se retiró así de la Copa América sin poder volver a anotar.

