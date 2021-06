https://mundo.sputniknews.com/20210614/copa-america-vs-covid-19-la-goleada-de-casos-en-las-sedes-de-los-partidos-1113211577.html

Copa América vs. COVID-19: la goleada de casos en las sedes de los partidos

La Conmebol defiende haber elegido a Brasil como sede de la Copa América porque sus cifras de COVID-19 no son tan malas. Sin embargo, la ocupación de camas de... 14.06.2021, Sputnik Mundo

La situación sanitaria de Brasil en relación al COVID-19 ha sido el argumento central de las críticas hacia la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por haber dispuesto que la Copa América 2021 se juegue en ese país y no en Colombia y Argentina, como estaba previsto originalmente.Es que para los detractores de la decisión —entre los que se encontraron los propios futbolistas brasileños— el país gobernado por Jair Bolsonaro no está en mejores condiciones que sus vecinos para albergar un torneo que, si bien no tendrá público en las tribunas, implica el desplazamientos de cientos de personas entre futbolistas, colaboradores, funcionarios y periodistas.Para la Conmebol, los cuestionamientos a Brasil como sede no son de recibo. "La verdad es que Brasil se encuentra hoy con tasas de contagio por debajo de la media sudamericana, según datos de la John Hopkins University", señaló el organismo sudamericano en una publicación con la que busca aclarar "mitos y verdades" que se han dicho sobre el campeonato."En el índice de casos por millón de habitantes, está en mejores condiciones que Argentina o Colombia, países que iban a albergar inicialmente el torneo. Las proyecciones señalan que esta tendencia seguirá al menos en los próximos meses", resalta la publicación.En ese sentido, Conmebol también señala que "Brasil está entre los tres países con mayor porcentaje de población vacunada en el continente, por debajo de Chile y Uruguay".A pesar del optimismo de Conmebol, los números de Brasil siguen siendo preocupantes: con 17,2 millones de casos confirmados desde el comienzo de la pandemia y más de 480.000 fallecidos, Brasil es al 11 de junio de 2021 el tercer país del mundo más golpeado por el virus SARS-CoV-2, solo superado por Estados Unidos y la India.A pesar de que Brasil ya lleva más 78 millones de vacunas aplicadas (entre primeras y segundas dosis), la pandemia está lejos de dar respiro: el país registra un promedio de casi 66.000 casos nuevos por día, cuando Argentina ronda los 27.000 y Colombia los 23.000 diarios, siempre teniendo en cuenta los últimos siete días.¿Cómo afecta el COVID-19 a las cuatro sedes de la Copa América?Luego de definir que la Copa América 2021 se juega en Brasil, la Conmebol comunicó que los 28 partidos se distribuirán entre cinco estadios en cuatro ciudades diferentes: Maracaná y Nilton Santos en Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Mané Garrincha en Brasilia (Distrito Federal), Olímpico en Goiania (Goiás) y Arena Pantanal en Cuiabá (Mato Grosso).La elección de las sedes también fue defendida por la Conmebol, que asegura que las cuatro ciudades "se encuentran entre las que tienen menor incidencia de la enfermedad".En efecto, ninguno de los estados en que se disputará el torneo ocupa el podio de los estados más afectados por la pandemia que —según casos acumulados cada 100.000 habitantes— está encabezado por Minas Gerais con 7.951 y se completa con Sao Paulo, con 7.532, y Bahía con 7.159, según datos del Ministerio de Salud de Brasil al 13 de junio.Aún así, los tres estados que reciben partidos de la Copa América muestran valores preocupantes en algunos de los parámetros medidos por las autoridades brasileñas: los casos y las muertes acumuladas, tanto en valores absolutos como cada 100.000 habitantes, lo que permite comparar entre estados.Además, un relevamiento de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) —una organización dedicada a la promoción de la salud en Brasil— advierte que en los cuatro estados donde se disputa la Copa América la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) sobrepasa el 80%, cuando lo ideal es que se mantenga por debajo del 70% para garantizar la correcta atención de los pacientes graves.Los datos del COVID en las sedes de la Copa América 2021Río de JaneiroEn ciudad de Río de Janeiro (cifras solo de 2021)GoiásEn GoianiaDistrito FederalMato GrossoEn Cuiabá

