La feria de la 'España Vacía' o lo que está mal (y bien) en las ciudades

Más del 85% de los españoles viven en menos del 20% del territorio según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que además señala, según cifras de... 28.05.2021, Sputnik Mundo

Hay otras cifras que tampoco son demasiado halagüeñas en lo que a frescura demográfica se refiere. Según Eurostat, la agencia estadística europea, Europa envejece, y eleva su edad media hasta 49,1 años entre 2019 y 2050, lo que supone una subida de cuatro años.Y en lo que a envejecimiento poblacional se refiere, España es uno de los países que sale peor parados. Para mediados de siglo, cuatro de las diez regiones europeas con mayor edad per cápita serán provincias españolas. Se trata de Zamora, que ocuparía el primer puesto con 62,7 años; León, cuarto puesto y 60,5 años; y Asturias y Ourense, ambas con 59,1 años, se situarían en el noveno y décimo lugar.Pero la pandemia y el COVID llegaron para cambiar la estructura dominante de la ciudad frente al campo y la sociedad está dando un giro de 180 grados. El miedo al virus, el confinamiento y la posibilidad del teletrabajo, han provocado que muchos hayan decidido cambiar la urbe por el entorno rural, volver al pueblo, a lo que se conoce como la "España vacía". Cuántas menciones y líneas dedicadas al tema en los últimos meses.Tanto parecen estar cambiando los intereses habitacionales de los españoles durante los últimos meses, y tanto se habla de los pueblos de toda la vida, otrora denostados y olvidados entre la tendencia urbanita, que el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de presentar el Plan de 130 medidas frente al Reto Demográfico, con el que pretende invertir 10.000 millones de euros para asuntos no poco urgentes como la eliminación de la brecha digital entre las regiones para favorecer la buena conectividad en todo el territorio.Y es que poder estar comunicados en mitad del entorno rural es un requisito fundamental para la repoblación, o para la vuelta sostenible. Tener acceso a internet o poder utilizar el teléfono sin sobresaltos son mucho más que un capricho de la sociedad moderna adicta al ruido. Se trata de una cuestión indispensable para poder mantener un trabajo del siglo XXI en un entorno de antaño.Es el caso de Cristina García Casado, una joven periodista zamorana de 33 años, que después de vivir largas temporadas en EEUU ejerciendo su profesión, de ir y volver a casa varias veces dentro y fuera de España, de haber trabajado viajando como oficial de prensa de la OEA cubriendo las diferentes elecciones latinoamericanas, decidió volver cuando la pesadilla de la pandemia comenzó para estar con su familia. Lo hizo junto a su marido guatemalteco, al que conoció en una de sus misiones electorales, y embarazada. Y lo hizo para estar con su familia y porque siempre ha sido consciente de la "excelente calidad de la sanidad española" en comparación a la de otros países, generalmente privatizada. Ellos volvían de Guatemala donde llevaban residiendo unos meses y regresaron a San Cebrián de Castro (Zamora), el pueblo natal de Cristina, de 237 habitantes según el último censo. Y allí están, y allí crían a su bebé, y allí Cristina trabaja telemáticamente para Univisión noticias contando historias de diferentes partes del planeta.Cristina cree que proveer de wifi y transporte a los pueblos es fundamental para que de verdad se produzca una "distribución igualitaria por toda España". El problema es que unicamente el 30% de los núcleos rurales dispone de cobertura de banda ancha de 30 Mb/s y tan solo el 15,8% llega a los 100 Mb/s.Pero el de Cristina no es un discurso reaccionario de defensa a ultranza de "lo de antes frente a lo de ahora". Es el discurso de una persona naturalmente curiosa en el mejor sentido de la palabra, y como ella misma se define: "Fascinada siempre por la diversidad del mundo".Lo primero que preguntó cuando se matriculó en la facultad de periodismo fue en qué año se podía ir de Erasmus (y se fue a Bélgica) y de pequeña sentía que su prima, la que venía de Mallorca porque parte de la familia de su abuela había emigrado allí, "le abría el mundo". Era todo un acontecimiento la visita de las islas.Cristina se fue y ha decidido volver voluntariamente y con garantías, y para ella ahí reside la clave. "Lo que está bien es poder elegir dónde vivir", sostiene. Se fue "para conocer más y contar otras historias buscando la diversidad, y eso es lo más valioso y enriquecedor que he conseguido a nivel personal y profesional". Ahora ha vuelto con su marido extranjero no sabe por cuánto tiempo, pero sabe "que siempre vamos a estar listos para irnos a otro sitio". Y que en su casa se bebe con el mismo gusto un ron Zacapa que un vino de Valladolid. La periodista no tuvo que buscar dónde vivir en el pueblo porque se crió en uno, y simplemente ha vuelto a casa; pero no es la tónica. Con esta reconquista de la España vacía se ha registrado un aumento considerable en las búsquedas en internet de vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes. Según el portal inmobiliario Idealista, en noviembre de 2020, un 14,8% del total de búsquedas se correspondieron a estos parámetros frente al 10,1% registradas en enero. Por su parte, es significativo también el aumento de las solicitudes que ha recibido Proyecto Arraigo para mudarse a un pueblo: 2.000 en diez meses. Las mismas que en los cuatro años anteriores, desde que comenzó su andadura este proyecto empresarial para ayudar a la repoblación.Otros datos significativos. Según la inmobiliaria Servihabitat, entre los destinos preferentes por los que más preguntan los clientes a la hora de plantearse una mudanza, son los municipios cercanos a grandes ciudades como Madrid. Según esta empresa, en Guadalajara y Segovia, provincias vecinas de la capital, se ha registrado un incremento del interés de hasta el 57%; y lo mismo ha ocurrido con Cataluña, donde han observado un aumento de la demanda de un 63% para irse a vivir a las afueras de las urbes más pobladas.Aparte de la pandemia, ¿por qué nos vamos?Lo que está claro es que, si las condiciones de habitabilidad se dieran en las grandes ciudades, con una buena calidad de vida repartida entre los diferentes distritos, alquileres asequibles, ayudas sociales y garantías de empleos dignos para sus habitantes, no se produciría esta huida o cambio de paradigma.La gran ciudad es propensa a provocar estrés y agotamiento crónico en una gran cantidad de ciudadanos que han encontrado en el teletrabajo su salvavidas.Para Ángel Sánchez Fernández, arquitecto y urbanista, el problema reside en que se ha perdido el concepto de ciudad "como sitio de encuentro y disfrute y han pensado para el coche", explica en entrevista con este medio. El arquitecto reivindica la vuelta al "ágora griega", a la plaza, a la comunidad, a pensar la ciudad para la buena habitabilidad teniendo en cuenta factores fundamentales como el clima.Para el experto, el gran problema de las ciudades españolas es que, al contrario del camino que siguen muchas urbes europeas, "aquí se aboga por el modelo de la construcción nueva y no por el de la rehabilitación. Y eso es un error. No hay que ampliar la metrópoli indiscriminadamente sino utilizar lo que ya hay construido para mejorarlo". El ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar la construcción de unas 100.000 viviendas entre la M-45 y la M-50. En concreto, serán los nuevos ensanches (también conocidos como PAU, Programa de Actuación Urbanística) de los barrios de Los Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales, El Cañaveral y Valdecarros."Si hay nuevos modelos de desarrollo deberían fomentar la diversidad", sostiene el arquitecto, que explica que dentro de estas urbanizaciones cerradas, la ley dice que hay que construir viviendas de protección oficial que luego no se ejecutan, creando "guetos interiores en los que no te mezclas". No hay nada más ideológico que un PAU.En unos días en los que es trending topic juzgar cómo de progresista o reaccionario es evocar una hipoteca como la que tuvieron los padres de los millenials actuales, se pierde el foco sobre lo verdaderamente importante mirando el dedo del mensajero, que solo señala la luna según su feria. Pero España, la vacía y la llena, y entendiéndose España como todos los que la habitan más allá del pasaporte o nacionalidad, al final no se diferencian en tanto. Lo básico es de primero de Estado del bienestar. Servicios públicos de calidad, atención a los sectores más vulnerables, fomento de las telecomunicaciones y el transporte por parte de las administraciones, y acceso a una vivienda digna con precios acordes al costo de la vida con ayudas integrales para jóvenes y personas desempleadas.El ágora así no será objeto de tanta disputa. Con espacios compartidos y lugares para la privacidad de la familia (sea esta como fuere), o del single. Nunca el planeta fue tan diverso como hoy. Aprovéchese responsablemente.

