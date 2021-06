https://mundo.sputniknews.com/20210615/carta-a-su-novia-y-despedida-de-su-padre-las-horas-previas-al-asesinato-de-las-ninas-de-tenerife-1113224079.html

Carta a su novia y despedida de su padre: las horas previas al asesinato de las niñas de Tenerife

Carta a su novia y despedida de su padre: las horas previas al asesinato de las niñas de Tenerife

El auto judicial del caso de las niñas de Tenerife revela que Gimeno dejó un mensaje con la intención de abandonar el país a su novia y pudo matar a las niñas... 15.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-15T12:44+0000

2021-06-15T12:44+0000

2021-06-15T12:44+0000

españa

niñas

tenerife

crimen

asesinato

islas canarias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1113224228_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_24749fcf23a3b2c554680a932f5b4c3e.jpg

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar lo tiene claro. A su parecer, Tomás Gimeno no se llevó a Olivia y Anna con el fin de sustraerlas de la madre y viajar a un paradero desconocido. Su objetivo era "provocar un dolor inhumano a su expareja, a la que de forma deliberada buscó dejar en la incertidumbre acerca del destino que habían sufrido sus hijas al ocultar sus cuerpos, tras darles muerte, en el fondo del mar, eligiendo lugares alejados de la costa y profundos, donde pensaba que nunca serían encontradas". Sin embargo, más de mes y medio después del 27 de abril, día del secuestro, la Guardia Civil recuperaba el cadáver de Oliva del océano Atlántico.Según el auto judicial, la mayor de las hermanas murió de forma violenta, "con etiología médico-legal compatible con homicidio, siendo la causa inmediata compatible con edema agudo (acumulación anormal de líquido) de pulmón". La asfixia o la inhalación de alguna sustancia tóxica pueden ser causantes de este tipo de lesión. Son algunas de las hipótesis que barajan los investigadores, pendientes de los estudios químico toxicológicos, biológicos e histopatológicos. Uno de estos métodos pudo también ser aplicado en la pequeña Anna, quien todavía no ha sido encontrada. Un crimen completamente planeado por su ejecutor. El levantamiento del secreto de sumario ha desvelado las horas previas a la salida al mar de Gimeno. A las 17:00, fue a buscar a Anna al domicilio materno y lugar de residencia de las menores. Después se dirigió al centro educativo Die Villa, donde Olivia tomaba clases los martes y los jueves de 13:00 a 17:00. Tomás se disponía a pasar la tarde con sus hijas. Al llegar al colegio, el padre de las pequeñas aprovechó para dejarle un mensaje a la directora del centro, su actual pareja. Se trataba de un estuche, cerrado con cinta de embalar. Gimeno le pidió que no lo abriese hasta las 23:00. Sin embargo, la mujer no pudo aguantar la tentación. 20 minutos después de irse abrió la funda, que guardaba 6.200 euros y una carta en la que se despedía de ella. Le confesaba que su intención era abandonar el país con sus hijas.Tras pasar por el colegio, dejó a Anna en casa de sus padres y a Olivia la llevó a su clase de tenis en el Club Deportivo de Santa Cruz de Tenerife, que duraría hasta las 18:30. Mientras, él probaba la embarcación que utilizaría para sus planes. Acabada la lección deportiva de la mayor, volvió con ella al inmueble de los abuelos paternos. Padre e hijas abandonarían la vivienda a las 19:26.Los tres fueron a la finca de Igueste de Candelaria, propiedad de Gimeno. El texto apunta que presuntamente asesinó a las menores allí. Las envolvió en toallas y las metió en bolsas de plástico, antes de introducirlas en las bolsas de deporte. Desde el lugar, envió un mensaje de audio a Beatriz Zimmermann, madre de las pequeñas, en el que Olivia le pedía que fuese a la finca a las 21:00 para "buscar los cuadros de Tata y que metiera el coche dentro". Hasta allí se acercó Zimmermann. Sin embargo, no había nadie. Cargó los cuadros y llamó a Gimeno. Este le dijo que había salido a comer algo con las niñas. Le prometió que después iría a Radazul, donde vivía la mujer. Mientras hablaba, se subía al barco desde el que arrojaría los cuerpos sin vida de las menores. Al menos, el de Olivia. Antes dejó a su perro Otto en casa de sus padres sin que lo vieran, además de dos tarjetas de crédito con sus respectivas claves y dos juegos de llaves de su vehículo nuevo. En relación al movimiento de llamar a su expareja, se hipotetiza que el hombre pudo tener la intención de matarla y que por algún motivo cambiase de opinión. Según el auto, Zimmerman había sido víctima de "un trato vejatorio y denigrante" desde el momento en el que rompió la relación con Gimeno. A diario, recibía comentarios ofensivos, especialmente por su nueva relación con un ciudadano belga. El padre de Olivia y Anna no toleraba que otro hombre se acercara a las niñas.A las 21:51, Zimmermann telefoneó a Gimeno, quien le dijo que "se iban y que no volvería a saber nada más de ellos". En una zona profunda, el hombre arrojó las bolsas de deporte. Las llamadas entre ambos se repitieron. Mientras, volvía a tierra, era denunciado por saltarse el toque de queda y compraba tabaco y un cargador en una gasolinera. A medianoche, volvió a embarcarse. Cerca de las 2:00 de la madrugada, escribió un Whatsapp de despedida a su padre. A las 2:11, el asesino se despidió de Zimmermann para siempre. Su paradero sigue siendo desconocido.

https://mundo.sputniknews.com/20210614/me-duele-en-el-alma-no-haberles-salvado-la-vida-la-carta-de-la-madre-de-las-ninas-de-tenerife-1113185975.html

https://mundo.sputniknews.com/20210614/estarian-vivas-si-no-se-hubiese-divorciado-un-cura-culpa-a-la-madre-del-crimen-de-tenerife-1113194186.html

https://mundo.sputniknews.com/20210611/violencia-vicaria-en-espana-cuando-asesinar-a-un-nino-es-la-forma-de-matar-en-vida-a-la-madre-1113138965.html

tenerife

islas canarias

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

niñas, tenerife, crimen, asesinato, islas canarias