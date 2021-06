https://mundo.sputniknews.com/20210614/estarian-vivas-si-no-se-hubiese-divorciado-un-cura-culpa-a-la-madre-del-crimen-de-tenerife-1113194186.html

"Estarían vivas si no se hubiese divorciado": un cura culpa a la madre del crimen de Tenerife

El sacerdote canario Fernando Báez Santana ha afirmado que Olivia y Anna estarían vivas si sus padres no se hubieses divorciado. Polémicas declaraciones en las... 14.06.2021, Sputnik Mundo

La desaparición de Olivia y Anna, secuestradas por su padre, desató una ola de indignación en el país. El hallazgo del cuerpo sin vida de la mayor de las hermanas enmudeció a España. Al menos, las primeras horas. El asesinato se tradujo en centenares de concentraciones en plazas de todo el país. Miles de personas clamaron al cielo contra la violencia vicaria y la violencia de género, tras un inicio de mes negro en cuanto a número de feminicidios. Un grito común contra el machismo que no parece compartir todo el mundo.El sacerdote canario Fernando Báez Santana, conocido como 'padre Báez', compartió unas palabras en redes sociales que le han valido la denuncia del Cabildo de Gran Canaria y la investigación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. A través de su perfil de Facebook y de radios locales, el párroco achacó el asesinato a la separación de sus padres, Beatriz Zimmermann y Tomás Gimeno.A su parecer, Báez considera a Gimeno "una víctima más" de la ruptura matrimonial. El sacerdote define como "infidelidad" que Zimmermann optará por el divorcio. Es más, ha afirmado que "las niñas estarían vivas si la madre no hubiese roto el matrimonio". "Antes el hombre aguantaba a las mujeres, aunque se volvieran locas. Las mujeres aguantaban a los hombres, aunque fuesen borrachos sucios", ha afirmado el religioso. No le tiembla la voz al decir que la madre "recoge lo que sembró", al entender que la vinculación de esta a una nueva pareja se traduce en el acto de "robar hijos".Sus palabras han causado indignación entre los representantes de los organismos insulares, que han manifestado su absoluta repulsa. "Su actuación es muy peligrosa por la representación religiosa que ostenta y porque desde su catequesis predica mensajes contrarios a la igualdad entre los géneros, a la legislación vigente y a los principios éticos más elementales", ha señalado el Cabildo de Gran Canaria en una nota de prensa. Además, el presidente de la institución grancanaria ha señalado su preocupación por estas declaraciones a las autoridades eclesiásticas.De momento, la Diócesis de Canarias no ha tomado ninguna decisión respecto al párroco, pero sí que ha emitido un comunicado al respecto. "Quiere comunicar su rechazo tajante ante las indignas manifestaciones que en las últimas horas ha expresado el sacerdote D. Fernando Báez. Lamentamos profundamente y pedimos perdón por el dolor que estas declaraciones han ocasionado. Rechazamos y desautorizamos dichas opiniones personales que no reflejan los sentimientos de esta comunidad eclesial", rezaba el texto.No es la primera vez que el 'padre Báez' causa polémica con sus palabras o actuaciones. El 3 de enero, el sacerdote se llevó a un grupo de 20 personas a una zona de acceso prohibido por riesgo de desprendimientos, cercana al Roque Bentayga (Gran Canaria). Excursión en la que se quitó la mascarilla de manera repetida y obvió la necesidad de guardar la distancia de seguridad. Su particular cruzada contra las otras vías de matrimonio afloró en 2018, cuando no quiso dar la comunión al candidato a la alcaldía de Telde por Coalición Canaria, Héctor Suárez, por haberse casado por lo civil. Además, es conocido por negar todas las apariciones marianas, desde Lourdes a Fátima. Comentarios que no sentaron bien al seno de la Iglesia Católica.

