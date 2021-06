https://mundo.sputniknews.com/20210609/uruguay-convocara-a-embajadora-palestina-por-dichos-sobre-el-pais-y-conflicto-con-israel-1113078207.html

Uruguay convocará a embajadora palestina por dichos sobre el país y conflicto con Israel

MONTEVIDEO (Sputnik) — El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, anunció que convocará a la embajadora de Palestina en este país, Nadya Rasheed, por sus... 09.06.2021

Agregó que "no es lo que se espera de una representante diplomática. Ni el respeto que merece Uruguay en el mundo", agregó.Bustillo compareció este miércoles 9 ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados para explicar la posición de Uruguay sobre el conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista Hamás, en Palestina.Pero también para fundamentar la decisión de Uruguay de no votar el 27 de mayo pasado en ONU (Organización de las Naciones Unidas) la conformación de una comisión para investigar posibles violaciones de derechos humanos en la Franja de Gaza e Israel.El 28 de mayo pasado, Nadya Rasheed compareció por iniciativa propia en la misma comisión de Diputados para hablar sobre el conflicto entre la Franja de Gaza y Jerusalén.Ese día, según reportaron medios locales, la embajadora opinó que Uruguay debe volver al "lado correcto de la historia", en el que estaba cuando votó a favor de condenar los asentamientos judíos en Palestina, en 2016, "con el fin de salvar la solución de dos Estados".Rasheed dijo que sabe que Uruguay apoya una solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina, "pero decirlo no es suficiente; se requiere acción" y aseguró que "el voto de Uruguay en las Naciones Unidas importa".El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el 27 de mayo una resolución que establece una comisión internacional independiente para que investigue las presuntas violaciones y abusos de las garantías fundamentales en el territorio ocupado palestino, incluida Jerusalén Oriental, y en Israel, ocurridas antes y después del 13 de abril de 2021.El documento se aprobó con 24 votos a favor, nueve en contra y 14 abstenciones.El conflicto palestino-israelí se agravó el pasado 10 de mayo, luego de que el movimiento radical palestino Hamás exigió a Israel retirar sus militares y policías enviados para dispersar las violentas protestas en la Explanada de las Mezquitas y el barrio de Sheij Jarraj, en Jerusalén Este.Una vez expirado el plazo de su ultimátum, las milicias palestinas empezaron a disparar cohetes hacia Israel que respondió con bombardeos aéreos y de artillería contra sus objetivos, algunos de los cuales se encontraban en edificios residenciales.A las 23:00 GMT del 20 de mayo entró en vigencia un alto el fuego bilateral acordado gracias a la mediación de Egipto.La escalada de la violencia dejó 13 fallecidos en Israel; 11 días de bombardeos israelíes sobre Gaza causaron más de 250 muertos, entre ellos decenas de niños, y más de 1.900 heridos.

israel

palestina

uruguay

2021

