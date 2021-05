https://mundo.sputniknews.com/20210512/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-la-escalada-del-conflicto-entre-israel-y-palestina-1112120251.html

Todo lo que tienes que saber sobre la escalada del conflicto entre Israel y Palestina

Desde hace varios días, continúan enfrentamientos armados entre la Franja de Gaza e Israel. La nueva ronda de hostilidades ya puede calificarse como una de las...

Sheij Jarrah es la manzana de la discordia Aunque el epicentro de los ataques está en las fronteras de las ciudades del sur de Israel y la Franja de Gaza, la escalada se produjo por el barrio Sheij Jarrah en Jerusalén, predominantemente palestino.En 1959, los palestinos alquilaron varios barrios de la ciudad —incluido el de Sheij Jarrah — a Jordania, que controlaba Jerusalén en aquella época. El contrato de arrendamiento era de cuatro años, pero no se renovó oficialmente. Y en 1967 estalló la Guerra de los Seis Días, durante la cual los israelíes tomaron el control de toda Jerusalén y la proclamaron su capital. En 1972, el Gobierno israelí presentó una demanda para forzar el desalojo de los árabes que vivían en la zona con el fin de asentar allí a familias judías. La decisión del tribunal no se emitió hasta hace unos meses: el proceso fue el más largo de la historia del sistema judicial israelí. La sanción judicial oficial era necesaria para evitar que la comunidad internacional acusara al Gobierno israelí de violar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y los derechos humanos. Según los planes del Gobierno israelí, el desalojo de la población árabe del barrio de Sheij Jarrah debía realizarse por etapas desde finales de mayo hasta mediados de julio. No obstante, los palestinos se negaron a marcharse y comenzaron las protestas masivas en Jerusalén Este. Día de la escaladaLa situación se agravó en la tarde del 10 de mayo. Por un lado, la población judía de la ciudad celebraba el Día de Jerusalén, fecha en la que la ciudad fue proclamada capital de Israel. Por otro lado, la población árabe de la ciudad organizó disturbios masivos, que se transformaron en un enfrentamiento con la policía. Las fuerzas de seguridad israelíes, al enfrentarse a los manifestantes, acordonaron el Monte del Templo y ocuparon la mezquita de Al Aqsa, donde pensaban que se encontraba el depósito de armas y municiones de los manifestantes palestinos. Luego intervino Hamás en los enfrentamientos. Desde la Franja de Gaza lanzaron un ultimátum: o se liberaba la mezquita y el Monte del Templo, o lanzaban ataques con cohetes. El Gobierno israelí no respondió, y los primeros cohetes de Hamás cayeron en el sur de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no tardaron en responder. En poco más de un día y medio de enfrentamientos, Hamás lanzó más de mil ataques con cohetes contra territorio israelí. Por primera vez en muchos años, no solo las ciudades y pueblos del sur fueron atacados, sino también el centro del país, así como Tel Aviv. La Cúpula de Hierro no está haciendo frente a todos los ataques. El bombardeo masivo continúa. Las FDI, por su parte, destruyeron los principales edificios multiplitos de Gaza (con un aviso previo a los civiles locales), puesto que los grupos palestinos habían lanzado cohetes desde allí. Además llevaron a cabo varios ataques aéreos puntuales y masivos, en los que se eliminó a más de 20 dirigentes de los movimientos palestinos Hamás y Yihad Islámica. Según los datos del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, murió un número mayor de civiles, más del doble.Los choques en otras ciudadesMientras tanto, el enfrentamiento no es solo con la Franja de Gaza. Los árabes israelíes, así como los palestinos que viven y trabajan en territorio israelí, participaron en disturbios masivos: lanzaron piedras y cócteles molotov contra coches, casas, cafeterías y tiendas de la población judía. La situación más grave se produjo en las ciudades como Lod, Acre y Haifa, donde el porcentaje de población árabe es relativamente alto. ¿No habrá negociaciones?Tras los primeros intercambios de ataques, Egipto invitó a las partes a sentarse a la mesa para negociar, lo que ocurría en cada escalada del conflicto palestino-israelí. Sin embargo, esta vez ambas partes se han negado a negociar. Hasta ahora, ninguna de las partes está dispuesta a detenerse y continúan los ataques de Hamás y las FDI. De nuevo, tanto la parte palestina como la israelí prometen continuar y no detenerse ante nada.

