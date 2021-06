https://mundo.sputniknews.com/20210609/de-vertedero-a-paraiso-natural-una-vida-entera-dedicada-al-cuidado-de-las-aves-1112994875.html

De vertedero a paraíso natural: una vida entera dedicada al cuidado de las aves

La Cañada de los Pájaros se ha convertido en una de las principales reservas de aves de España. A las puertas de Doñana, en sus lagunas reposan hasta 200...

Maribel Adrián y Plácido Clarita se conocieron en las aulas de la facultad de biología hace más de tres décadas. Ambos eran estudiantes, él gaditano y ella burgalesa. Geográficamente, cada uno procedía de una esquina del país. Sin embargo, lo que los kilómetros separaban se acortaba gracias a una fuerte devoción por el medio ambiente. En concreto, su pasión por las aves, afición que comparten desde los años universitarios. La carrera acabó, pero no su relación. 30 años después, son marido y mujer. Bajo su cargo, una reserva natural para la recuperación y reproducción de pájaros a escasos kilómetros del parque nacional de Doñana.Plácido nació en Sanlúcar, pero se crio entre los humedales del corazón de Doñana. Él es descendiente de un linaje de guardas del inmenso parque nacional. Conocedor de la zona, el biólogo se encargó de buscar una finca para vivir junto a Maribel. La pareja tenía claro que quería vivir en la naturaleza, lejos de los ruidos de la ciudad. Miraron cerca de la aldea de El Rocío, pero fue un terreno dentro del término municipal de Puebla del Río (Sevilla) el que captó su atención. Se trataba de una antigua gravera. Un lugar en el que antaño habían extraído arena y grava para su utilización en la construcción. Tan solo quedaban los agujeros creados por la mano del hombre, repletos de agua, proveniente de la lluvia y un torrente cercano. En esa especie de lagunas había aves reposando. También basura flotando. En 1987, la pareja compró la finca. Alquilaron una casa cercana al enclave y dedicaron más de tres años para restaurar la antigua gravera. Tuvieron que retirar la basura acumulada en la tierra. Limpiaron el fondo de los estanques. Quitaron los eucaliptos existentes y replantaron la zona con vegetación autóctona. Diseñaron los caminos y levantaron el que sería su futuro hogar. La Cañada de los Pájaros comenzaba a tomar forma. "Los humedales estaban creados, además en línea recta con Doñana. La ubicación era ideal, ya que estaban cerca de las rutas de migración. Sin embargo, nuestra intención inicial era ceder el terreno a la administración", explica Maribel Adrián a Sputnik Mundo.Los designios de la naturaleza les hicieron cambiar de opinión. En 1988, unos guardas, compañeros de facultad de Plácido, llevaron a la pareja una serie de huevos rescatados de una quema. Pertenecían a la forcha cornuda, una especie en peligro de extinción. "En África hay poblaciones, pero en Europa está prácticamente desaparecida", señala la bióloga. Este hallazgo impulsó a Plácido y Maribel a dar un paso adelante: iniciar un programa de reproducción de aves amenazadas. La oficina de la Agencia de Medio Ambiente en Sevilla les dio el permiso para la cría de la forcha cornuda. "A partir de ahí todo se complicó", ríe la fundadora de la Cañada de los Pájaros. "Es lo que nos ha hecho ser lo que somos ahora", continúa. El 1 de enero de 1990, el matrimonio se instaló en el humedal, otrora vertedero. Un año después, la Cañada de los Pájaros fue declarada Reserva Natural Concertada por la Agencia de Medio Ambiente. En concreto, la primera de España. En 1992, abrieron al público, atraído por aquel nuevo espacio verde de la campiña sevillana. Desde entonces, el enclave se ha convertido en un santuario de protección de la biodiversidad. Un muestrario de la rica fauna andaluza. Por ello, la finca está incluida en la Red Natura 2000, Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, la Reserva de la Biosfera de Doñana o el Lugar de Interés Comunitario (LIC) Doñana Norte y Oeste. Rodeados de avesLa primavera es la estación con más trabajo para Maribel y Plácido. El día crece sobre la noche y las horas de trabajo con luz en el exterior también aumentan. Nada más levantarse, la pareja busca a los polluelos para alimentarlos. "Me paso el día dándoles de comer", apunta la bióloga. Además, hay que mantener las instalaciones, limpiar la pileta u observar que no haya aves enfermas. Los animales son el objeto de su tiempo y algunas crías los siguen como si fuesen sus propios progenitores.La pareja protege los hijos de las aves que anidan en la Cañada de los Pájaros. Recogen sus huevos y los ponen en la incubadora. A veces, también les traen nidos hallados en zonas secas. Su misión es salvaguardar la descendencia de aquellas especies en peligro de extinción. "Hay algunas aves que crían ellas solas en la laguna, pero aquí hay mucha depredación, especialmente de jabalíes y zorros. Si queremos preservar la especie es necesario que nos hagamos cargo", asevera Adrián. La forcha cornuda, el porrón pardo y la cerceta pardilla son las clases de ave que entran en los programas de reproducción. En los 30 años de existencia del centro, se han liberado 1200 ejemplares de forcha cornuda, un animal casi desaparecido de la península ibérica. Alrededor de un millar de individuos de cerceta pardilla, un pato globalmente amenazado, han salido de la reserva natural. 500 miembros de la familia del porrón pardo tienen su origen en el paraje sevillano. Todos los pájaros siempre liberados el 2 de febrero, Día de los Humedales.En caso de enfermar, la reserva cuenta con un veterinario para atender a las aves. "Cada cierto tiempo viene para revisar el estado de salud de los animales que hay o si tenemos alguna emergencia", responde la bióloga. No obstante, los años de experiencia avalan a la pareja en el cuidado de los pájaros. Tan solo las rapaces son enviadas siempre al Centro de recuperación de fauna de Sevilla. El resto son atendidos sobre terreno. "Más allá de los programas de crianza, actuamos como centro de recuperación de aves. Nos traen gorriones, mirlos… Los sanamos por nuestra cuenta, fuera del proyecto", reconoce Adrián. En total, unas 200 especies de ave recalan en la Cañada de los Pájaros. Flamencos, cuervos, urracas, lechuzas, cigueñas negras, patos, cigüeñas comunes, garzas, gavilanes o moritos, entre otras, nadan en las aguas de sus lagunas. Algunos individuos nacen allí. Los pertenecientes a especies migratorias, en ocasiones, paran aquí para descansar. "A veces van hasta la marisma de Doñana, pero también paran aquí. El año pasado tuvimos unos 500 flamencos durante tres meses. Aunque siempre depende un poco de las condiciones climáticas. Especialmente cuando no hay agua en humedales cercanos", sitúa la fundadora de la reserva. La elevada densidad de aves por metro cuadrado convierte al humedal en un importante punto de observación ornitológica. Entre matorrales y ramas, el estudio de las migraciones o el comportamiento de los habitantes de la Cañada de los Pájaros es uno de los puntos fuertes del lugar. Maribel y Plácido desarrollan diversos estudios y colaboraciones con entidades científicas, como la Estación Biológica de Doñana o distintas universidades españolas o extranjeras. Además, los biólogos organizan visitas de centros escolares para sensibilizar a los más pequeños sobre los riesgos existentes en no respetar el ecosistema o el uso indiscriminado de plásticos. Educación ambiental a bordo de las alas de cualquiera de los inquilinos del humedal.Según la experta, la falta o degradación del hábitat es el mayor peligro al que se enfrentan las aves. La contaminación o el consumo de agua excesivo provocan la desaparición de los humedales, uno de los principales medios para esta familia del reino animal. "La destrucción del ecosistema es la falta más grave, pero también la caza. A veces, se llevan a cabo auténticas masacres. Es una pena, porque la mayoría de especies han visto reducido su número de miembros", lamenta. Maribel y Plácido luchan contra esta senda negativa. Entre sus logros, impedir el borrado de la forcha cornuda, la cerceta pardilla y el porrón pardo. Además, la grulla ha vuelto a anidar en Doñana gracias a su trabajo de reintroducción. Reconocen que los principios fueron duros. Incluso, en la actualidad, el día a día sigue siendo complicado. "Hace falta dinero, tiempo y trabajo mantener el humedal en condiciones", sentencia Adrián. Tres variables que aplicaron para convertir una polvorienta y destartalada cantera en un refugio de aves. Un vergel en pro de la sostenibilidad y la biodiversidad. Dos conceptos que Maribel y Plácido tenían claros en aquellos años de universidad.

