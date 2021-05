El bisonte vuelve a los bosques españoles, una innovación ancestral que prevendrá incendios

https://mundo.sputniknews.com/20210516/el-bisonte-vuelve-a-los-bosques-espanoles-una-innovacion-ancestral-que-prevendra-incendios-1112182764.html

Los bisontes repueblan fincas privadas de España en una campaña que paliará los incendios forestales en zonas desprovistas de pastoreo. Un bisonte previene las... 16.05.2021, Sputnik Mundo

Las lluvias de primavera se han demorado en gran parte de España. Las precipitaciones irregulares son sinónimo de más hectáreas calcinadas en el verano por incendios forestales. España padeció el pasado 2020 unos 19 grandes incendios, la pandemia le vino bien a la estadística nacional, aunque el anómalo 2020 no debería hacernos olvidar que, desde 2010, cerca de 100.000 hectáreas de superficie forestal arden de media cada año. Andalucía, junto a Galicia, Asturias o el norte de Castilla, es una sospechosa habitual. Precisamente en 2020 la serranía de Huelva acogió el mayor incendio, con cerca de 17.000 hectáreas afectadas. Pero en 2021, el bosque andaluz cuenta con un aliado insospechado. Una solución de última hora, pero atemporal, una innovación con millones de años de tradición evolutiva a sus espaldas: el bisonte. "El bisonte aporta muchas mejoras. Es un ingeniero paisajístico importantísimo, por ahora su impacto en el ecosistema está siendo muy positivo", revela a Sputnik Fernando Morán, veterinario y principal impulsor de la repoblación de bisonte en diferentes bosques españoles. En estos momentos, la población de bisonte ha abandonado los zoológicos para criarse en una "libertad controlada". En España unos 153 sujetos de bisonte pastan y prosperan en 17 áreas, todas son zonas acotadas y en manos privadas, "aunque en regiones como Andalucía, donde estamos impulsando esta iniciativa por primera vez, como en la Sierra de Andújar, contamos con una buena predisposición de la Junta de Andalucía".Según los datos que maneja el Centro de Conservación del Bisonte Europeo, en la península Ibérica se extinguieron hace 10.000 años, eso sí, después de haber habitado nuestras tierras durante 1,2 millones de años. "El bisonte se extingue en nuestra región por la influencia humana", aclara Morán, que lidera un estudio que revelará el impacto del bisonte en otras especies del ecosistema de dehesa andaluza. La experiencia piloto de Andújar, en una finca de 1.000 hectáreas, servirá según sus resultados para replicar la repoblación de bisonte en Córdoba o Cádiz. Convivir con un gigante sin friccionesUn sujeto adulto de bisonte puede fácilmente superar los mil kilos de peso, es el mamífero más grande de Europa y puede llegar a los 3 metros de longitud. Pero, en realidad, es un animal "fácil de controlar", es diurno, pacífico y se traslada lentamente. Fernando Morán planea extender la población de bisonte a hectáreas yermas de herbívoros naturales ni pastoreo. Pero la duda es si no tendrá algún efecto contraproducente la introducción de una especie que nos dejó hace miles de años, ¿no será una especie invasora?"Todo lo contrario, de hecho, tiene mucho de justicia poética su reintroducción", afirma Morán. El último bisonte de Europa fue abatido por un cazador en Polonia en 1919, su repoblación se lleva a cabo a partir de los pocos sujetos que vivían cautivos en zoos, dando pie a la primera iniciativa humana para conservar una especie en el mundo.En España, su extinción nos remonta a tiempos pretéritos que ilustramos con las pinturas de Atapuerca. "La extinción en el neolítico vino también de la mano del hombre, somos una especie que ha terminado con lo bravo para primar a lo dócil. Erradicamos a herbívoros incontrolables como el bisonte u otros grandes herbívoros (proboscídeos) para tener a ovejas que sí podíamos controlar mejor y nos eran más productivas".De hecho, los datos con los que una comisión científica evalúa la integración del bisonte en la dehesa de Andújar "son espectaculares, más que esperanzadores". La Junta de Andalucía condiciona la expansión del bisonte a que no haya afección a otras especies como el lince, el lobo o especies vegetales. "No interfiere con otros animales y lo más sorprendente es que no han tocado una sola encina, que es lo que nos preocupaba". Que la naturaleza es sabia lo confirma este hecho, porque la encina es el motor del sistema agroproductivo de dehesa.Un tractor natural como bomberoPero la importancia del bisonte no es solo por su propia repoblación, sino por nuestro propio entorno. El vaciamiento paulatino de áreas rurales, la desaparición de actividad humana en zonas extensivas, de pastores y rebaños que son sustituidos por granjas intensivas, han degradado miles de hectáreas que son pasto de las llamas.En España, según Greenpeace, en las últimas décadas se han abandonado 4 millones de hectáreas de tierras de cultivo y más de un 80% de la superficie forestal carece de un plan de gestión. El bisonte es un apoyo gigantesco que restaura procesos naturales. Por su tamaño, es un herbívoro que consume entre 30 y 35 kilos/día de materia, de ella, un 30% es madera y el resto hierba y pasto. "Es consumo natural de 10 kilos de leña al día, sin contaminación ni gasto". Al año, cada bisonte saca 3,5 toneladas de materia combustible de hábitats abandonados que, de otra manera, serían fácil pasto de las llamas. A nivel ambiental, cada bisonte es como un rebaño de cabras que sanea y desbroza el monte y es un regulador de la biodiversidad. Su repoblación soluciona el crecimiento sin límites de la densa vegetación, en zonas donde los ciervos no terminan con vegetación alta y diversos tipos de matorrales . Bisontes en el bosque, implicarán menos matorrales y forestas más saneadas. Los beneficios son dobles, quita carga inflamable del bosque a la vez que posibilita más biodiversidad. Ecoturismo, un nuevo futuro En 2010 llegaron a España, a Palencia, los primeros bisontes. El Centro de Conservación del Bisonte Europeo aspira en su plan de repoblación llegar a una población de mil ejemplares a largo plazo. "Más allá de los beneficios, esto tiene la grandeza de la gran fauna", especifica Morán. El bisonte ha funcionado hasta el momento como un recurso turístico de primer nivel, "calculamos que un millón de personas han visitado y visto ya las poblaciones de bisontes en España, es una oportunidad de desarrollo no solo ecológico, también ecoturística". Morán lleva 11 años fomentando el desarrollo de estas poblaciones en toda España, pero se topa con una realidad: el bisonte europeo con el que trabaja, descendiente del bisonte originario y el uro (el antepasado de las vacas), no está constatado como una especie originaria en nuestro país. No hay unanimidad en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para declarar el bisonte como especie en peligro de extinción. Por eso, aún la repoblación se da solo en fincas privadas.

