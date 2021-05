https://mundo.sputniknews.com/20210531/video-el-horror-de-los-condores-envenenados-golpea-a-colombia-y-al-continente-1112728335.html

Vídeo: el horror de los cóndores envenenados golpea a Colombia y al continente

A pesar de que los cóndores son una de las aves más representativas de Sudamérica, decenas de ellos mueren cada año tras comer carroñas envenenadas... 31.05.2021, Sputnik Mundo

Las tragedias humanas no son las únicas que golpean a Colombia en este 2021. Mientras está inmerso en dramáticas protestas sociales contra el Gobierno de Iván Duque y aún sufre los embates de la pandemia de COVID-19, el país es testigo de otro drama: la muerte por envenenamiento de cóndores.Si bien el cóndor es una de las aves más características de Sudamérica —y del planeta, dado que es el ave no marina de mayor tamaño— los sudamericanos parecen no estar a la altura de su majestuosidad. En efecto, el cóndor es considerado como una especie "vulnerable" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza debido a la pérdida de sus hábitat y a los frecuentes casos de envenenamientos.El último de esos episodios se dio en los últimos días de mayo de 2021 en Colombia. La Fundación Neotropical Colombia, dedicada a la conservación de aves rapaces como el cóndor, denunció el hallazgo de dos ejemplares de cóndor muertos luego de ser envenenados en El Almorzadero, un páramo ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander en el norte colombiano.La organización también pidió a los habitantes de la zona "estar atentos ante el posible hallazgo de más cóndores muertos o afectados debido a una posible carroña envenenada en su territorio".Aviso: el siguiente vídeo contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad.¿Por qué aparecen cóndores envenenados?El envenenamiento es uno de los principales motivos de la muerte de los cóndores en zonas rurales de Colombia, así como de otros países donde son comunes como Ecuador, Bolivia, Chile o Argentina.La propia Fundación Neotropical explica en una publicación que la carroña envenenada suele ser colocada por productores rurales de las zonas con la intención de eliminar a depredadores, entre los que terminan apareciendo los cóndores.Este hábito pone a los cóndores en conflicto con los productos, algunos de los cuales recurren a colocar carroña envenenada.El envenenamiento de cóndores está lejos de tratarse de un fenómeno aislado: en Colombia ya se habían reportado situaciones similares tanto en El Amorzadero como en la Sierra Nevada de Santa Marta, también en el norte colombiano.En febrero de 2021, Bolivia reportó la muerte por envenenamiento de unos 35 ejemplares de cóndores, mientras Argentina cuenta 117 cóndores envenenados desde 2017.

extinción, cóndor andino, colombia, medioambiente