México rechaza condicionar la entrada al país a la vacunación anti-COVID

"Nosotros no estamos solicitando certificado (de vacunación) y pensamos que no tendría por qué solicitarse un certificado, (...) tenemos abiertas las puertas para cualquier personas y no discriminamos si una persona está vacunada o no, ni con qué vacuna está vacunada. Pensamos que no tendría por qué ser diferente", dijo Aguilar en los márgenes del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).El diplomático mexicano relató que durante su visita a Rusia abordó esta cuestión con el director general para Europa de la Organización Mundial de Salud (OMS), Hans Kluge, y en particular le expresó "algunas dudas" que tiene México respecto al Certificado Digital Verde que se estudia en la Unión Europea."Nos surgen algunas dudas sobre si van a ser aceptadas las personas que estén vacunadas con algunas de las vacunas que no están aceptadas en la Unión Europea, (...) es que en el caso particular de México puede ser que en una familia estén vacunadas personas con diferentes clases de vacunas —yo pongo AstraZeneca, algún otro miembro de mi familia tiene Pfizer y otro Sputnik (V)— y si queremos salir de viaje juntos, ¿cómo lo vamos a hacer? Aunque todos estamos vacunados", afirmó.La OMS, según entiende Aguilar después de su conversación con Kluge, "piensa que se debería permitir el acceso independientemente del tipo de vacunas", aunque subrayó que la organización "no ha fijado una postura claramente".Vacunación en MéxicoMéxico realiza su campaña de vacunación anticoronavirus con los inmunizantes de Pfizer/Biontech, Sinovac, CanSino y Sputnik V. Además, el Gobierno mexicano considera continuar diversificando su portafolio de vacunas, y para esto el director para Europa de la Cancillería se reunió en San Petersburgo con representantes de Geopharm, fabricante de la vacuna rusa anticoronavirus EpiVacCorona, y mantuvo con ellos unas "conversaciones preliminares" para conocer el fármaco inmunizante, que sigue pasando pruebas.Preguntado, si México tiene el interés de importar ese medicamento, el diplomático señaló que "es una posibilidad, porque si avanza bien y se autoriza esta vacuna podremos establecer algún tipo de acuerdo con ellos". Al mismo tiempo subrayó que todavía es temprano hablar de un acuerdo concreto y recordó que México también realiza contactos con otros laboratorios y farmacéuticas.Respecto a la posibilidad de envasar la vacuna rusa Sputnik V en México, el diplomático relató que las negociaciones para firmar un acuerdo correspondiente continúan y ahora la empresa mexicana Birmex, la que sería encargada del proceso, "está analizando opciones en México de dónde podría envasarse Sputnik".Como destacó Aguilar, hasta la fecha más de 42 millones de dosis de vacunas de varios países han llegado a México o se han llenado en ese país, y se han aplicado más de 30 millones de dosis, algo lo que ya posibilita iniciar un regreso paulatino a las clases presenciales.Tratado de Libre Comercio UE-México El Gobierno mexicano espera que un Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM) modernizado entre en vigor en el segundo semestre de este año o en la primera mitad de 2022 como muy tarde, afirmó Aguilar Calvo."Ojalá este segundo semestre y si no máximo en el primer semestre de 2022", dijo.Aguilar recordó que la renegociación del tratado concluyó el año pasado y ahora está sometido a "la última revisión legal". La 24 edición del SPIEF se desarrolla del 2 al 5 de junio en el recinto ferial Expoforum, al sur de San Petersburgo.La agencia Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik, es el socio mediático del evento.

