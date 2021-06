https://mundo.sputniknews.com/20210603/eeuu-china-o-rusia-que-vacunas-prefiere-america-latina--1112818261.html

EEUU, China o Rusia: ¿qué vacunas prefiere América Latina?

Con más de 1 millón de muertes por COVID-19, América Latinay el Caribe lucha por conseguir vacunas. En la región el 17% de la población ya ha recibido al menos...

América Latina es la región del mundo más afectada por la pandemia de COVID-19: tiene una de las tasas de mortalidad más altas, cientos de millones de contagios y un sistema sanitario al borde del colapso. La situación ha llevado a los países a aunar esfuerzos para lograr la inmunidad colectiva, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) sería posible tras inocular al menos entre un 60% a 70% de la población. Pero hacerlo implica primero asegurar las dosis. Para dimensionar el panorama, actualmente solo Chile y Uruguay han vacunado a más de la mitad de su población, pero hay otros que no han llegado siquiera al 3%. Además del mecanismo COVAX de reparto de vacunas de la OMS, que facilita el acceso a la inmunización de países en desarrollo, América Latina también ha recibido dosis de laboratorios de China, Rusia y Estados Unidos. Estos tres países son los que han producido la mayor variedad de vacunas aprobadas por al menos un país para su aplicación. Además, junto a India y el bloque de la Unión Europea, también son los países que más cantidad producen para exportar. Después de que en mayo India suspendiera la producción de Covishield para atender la crisis sanitaria que flagela al país, China se logró colocar a la delantera: es el país que más vacunas exporta a la región latinoamericana, ya sea a través de ventas o donaciones. Qué vacunas chinas se aplican en América LatinaEl gigante asiático se propuso una meta ambiciosa: ser el gran distribuidor de vacunas sobre todo en los países en desarrollo. China planea producir 2.000 millones de dosis en 2021 y unas 4.000 en 2022, con lo que —según la agencia Télam—, espera cubrir el 40% de la demanda global.Hasta comienzos de junio de 2021, seis vacunas chinas habían sido aprobadas por al menos un país para su aplicación: Solo la BBIBP-CorV del laboratorio Sinopharm ha logrado la aprobación de la OMS, pero China ha exportado más de 750 millones de dosis a 93 países del mundo: 22 millones en donaciones y 732 millones vendidas, según información del China COVID-19 Vaccine Tracker de la consultora china Bridge Consulting al 31 de mayo. América Latina ha recibido la segunda mayor cantidad de dosis exportadas por el país: 282 millones (9 millones menos que Asia); un millón de ellas en donaciones. La mayoría con destino a los dos países más poblados de la región, Brasil y México, y Chile. A su vez, 190 de las 282 millones de dosis fueron producidas por Sinovac. A comienzos de junio Brasil registra en promedio 286 contagios y casi 8 muertes por millón de personas al día. Ocupa el tercer lugar entre los países que más han inoculado, después de Chile y Uruguay; según información de Our World in Data (OWD) el 22% de su población está vacunada.Aunque Brasil es el mayor comprador latinoamericano de vacunas chinas, el Gobierno de extrema derecha militarista de Jair Bolsonaro prefiere utilizar las estadounidenses, incluso pese a que está fabricando la del laboratorio Sinovac. Según información de la fundación empresarial Consejo de las Américas (CA), hacia finales de mayo Brasil había contratado más de 641 millones de dosis: México es el segundo mayor comprador de vacunas chinas en América Latina. El país, que acumula en promedio diario casi 19 contagios y 2 muertes por cada millón de personas, ha vacunado al 24% de su población. Pese a ser el único país de la región que tiene acuerdos para las vacunas de Sinovac, Sinopharm y CanSino, el Gobierno de centroizquierda de Manuel López Obrador, apostó mayoritariamente por la vacuna británica y las producidas en Estados Unidos. Los datos recabados por CA indican que compró casi 311 millones de dosis en total: Chile, que a comienzos de junio registra en promedio 367 contagios y 6 muertes por millón de personas al día, es el país latinoamericano que más ha inoculado. Según indica OWD, el 56% de los 19 millones de habitantes del país está vacunado. La mayoría, con vacunas chinas.Chile es el tercer mayor comprador de vacunas chinas en la región. El Gobierno del derechista Sebastián Piñera compró, según información de CA:¿Qué pasa con las vacunas rusas en América Latina?La vacuna insignia de Rusia, la Sputnik V, es una de las más efectivas del mundo: demostró una eficacia de 91,6%, según publicó la prestigiosa revista científica británica The Lancet. Pero aún la OMS estudia la vacuna para su aprobación. Ante la corroboración de la revista y los artículos científicos que fueron publicados posteriormente, la demanda de la Sputnik V aumentó exponencialmente. Según información del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), las vacunas para exportación serán producidas por India, Brasil, China, Corea del Sur y otros países. Siendo India el principal fabricante; lograron contratos por más de 850 millones de dosis al año. En junio la vacuna contaba con la aprobación de más de 65 países en todo el mundo. Hasta ahora, Brasil y México han sido los países latinoamericanos que más han comprado: 104 millones de dosis en total, según AC. Le siguen Perú, con 20 millones de dosis, Guatemala con 16 millones, y Argentina y Venezuela con 10 millones. Además de la Sputnik V, Rusia tiene en su haber otras dos vacunas admitidas por al menos un país para su aplicación: CoviVac y EpiVac Corona.Las vacunas de Estados Unidos que ¿llegan a América Latina? Estados Unidos produce tres vacunas, y las tres están aprobadas por la OMS: Moderna, Pfizer/BioNTech y Janssen. Hasta finales de mayo, la producción total estaba destinada a satisfacer la demanda del país, pero según informó Reuters, recientemente Pfizer empezó a exportar. Pfizer, que desarrolló su vacuna con su socio alemán BioNTech SE, está produciendo alrededor de 10 millones de dosis cada semana para exportar. La agencia de noticias señala que le han llegado vacunas a Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay.Mientras tanto, el Gobierno del demócrata Joe Biden continúa deliberando cómo repartir las vacunas que prometió donar. En abril el presidente de EEUU aseguró que a finales de junio compartiría más de 80 millones de dosis. Y este jueves 3 de junio, anunció a través de una declaración de la Casa Blanca cómo las distribuirá.Las primeras 19 millones de dosis serán destinadas a COVAX; a América Latina llegarán 6 millones. Las dosis restantes "se repartirán directamente con los países que experimentan aumentos repentinos, los que están en crisis y otros socios y vecinos, como Canadá, México, India y la República de Corea".Hasta ahora, Estados Unidos había exportado 4 millones de dosis a Canadá y México, y se había comprometido a destinar 4.000 millones de dólares a COVAX. Hasta principios de junio el mecanismo de la OMS sólo había compartido 76 de las 280 millones de dosis que prometió a los países necesitados."Estamos compartiendo estas dosis no para conseguir favores o extraer concesiones. Estamos compartiendo estas vacunas para salvar vidas y liderar el mundo para poner fin a la pandemia, con el poder de nuestro ejemplo y con nuestros valores. Y continuaremos siguiendo la ciencia y trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios democráticos para coordinar un esfuerzo multilateral, incluso a través del G7", se lee en la declaración de la Casa Blanca.

