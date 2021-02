https://mundo.sputniknews.com/20210213/la-vacunacion-global-un-salvavidas-para-el-turismo-mexicano-1103713409.html

La vacunación global, ¿un salvavidas para el turismo mexicano?

El 2020 fue un año fatídico para la industria turística de todo el mundo, pues la entrada de visitantes se contrajo hasta en un 70%. En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que se recibieron 4.330.606 visitantes internacionales, es decir, un 53,5% menos que los reportados durante 2019. Sin embargo, las cifras de visitantes que entraron a México fueron mayores que las reportadas en otros países. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OIT), México pasó del séptimo al tercer lugar de los países más visitados en 2020, solo por detrás de Italia y Francia. Por lo cual, la interrogante es si durante 2021, México continuará posicionándose dentro de los primeros lugares a visitar o se verá afectado por los procesos de vacunación en otras partes del mundo. Si bien, no es posible predecir el futuro, lo cierto es que ya apareció el primer traspié: las restricciones impuestas a canadienses que planeaban viajar a playas mexicanas. Sobre este punto, Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, señala en conversación con Sputnik que "el conjunto de la pérdida de los viajeros canadienses en los próximos meses del año podría ser de un millón de turistas. Por tal razón, yo diría que hay poco optimismo en la industria".Las jornadas de vacunación: ¿una salvación para el turismo?Las jornadas vacunación alrededor del planeta parecen ser la solución para "regresar a la normalidad" o, por lo menos, para dirigirnos hacia la recuperación económica. No obstante, para el sector turístico la carrera por recobrar los ritmos previos a la pandemia serán aún más lentos, pues dependen directamente de los procesos de efectividad de las vacunas.Por su parte, Francisco Madrid recuerda que 2020 fue un mal año para la industria turística. Por lo que, aunque en "el sector, de inicio, se querría ver ya un camino hacia la recuperación, es bastante claro que siendo las vacunas la solución, aparentemente de esta pandemia, pues el ritmo al que va el proceso de vacunación tanto en el mercados internacionales como en el mercado doméstico es más bien lento". En este sentido, el académico sugiere que las expectativas para recuperar los estándares de visitas registradas —tanto nacionales como extranjeras— son "pesimistas". Por su parte, Díaz apunta que hechos como la poca disponibilidad de vacunas o las restricciones impuestas por los gobiernos generan que las personas aún no recobren la confianza para viajar al ritmo habitual. 2021 o 2023: ¿cuál será el año de la recuperación?El 2021 es el año de la esperanza sí, pero no de la recuperación y menos en el sector turístico. Para México, el panorama es aún más desalentador que en otras partes del mundo.El 27 de diciembre, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, expuso tres posibles escenarios para la industria turística en 2021. El pronóstico optimista prevé una recepción de 42,7 millones de visitantes internacionales, cifra cercana a los 45 millones que se reportaron en 2019. En tanto, el escenario conservador supone un arribo de 34,5 millones de turistas, 8,6 millones más que en 2020, y el pesimista, de 26,3 millones de personas, apenas 425.000 más que en 2020. No obstante, las proyecciones dentro de la industria son menos alentadoras, debido a que prevén que la recuperación podría tardar hasta dos años."En materia internacional, la Organización de Turismo estima que esto tomará esto entre 30 y 48 meses. En México, los empresarios descartan que esto pueda ser antes del 2023 de acuerdo con los estudios que hemos realizado, es a partir de 2023 que empezaremos a ver una vía de recuperación más o menos plena", advierte Madrid. Al respecto, la agencia calificadora Moody’s Investors Service indicó en un reporte del mes de septiembre que el sector turístico —y las industrias asociadas a este— en México alcanzarían los niveles previos a la pandemia hasta 2023."Los sectores dependientes del turismo y las exportaciones permanecerán bajo presión económica más allá de 2021, incluso cuando el crecimiento económico se recupere de una grave recesión en 2020", aseguró la calificadora.

