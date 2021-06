https://mundo.sputniknews.com/20210604/zumo-de-naranja-con-tu-cafetera-una-empresa-valenciana-crea-capsulas-de-fruta-natural-1112902135.html

¿Zumo de naranja con tu cafetera? Una empresa valenciana crea cápsulas de fruta natural

Ya no te tendrás que preocupar por limpiar el exprimidor al hacer tu zumo de naranja. Ahora se puede disfrutar de un zumo natural con unas sencillas cápsulas... 04.06.2021, Sputnik Mundo

"No lleva ni conservantes artificiales, ni azúcares añadidos". Así lo confirma la empresa valenciana Zutec que ha creado unas monodosis con zumos de diferentes sabores para ahorrarse el tedioso trabajo de exprimir las frutas manualmente en el exprimidor. Tan solo hay que meter la cápsula en cafeteras Nescafé Dolce Gusto —ya que es la única que posibilita realizar bebidas frías— y en menos de un minuto tendrás listo el zumo. Los hay de varios tipos: de naranja (procedente de Valencia); de piña (procedente de Costa Rica) y de melocotón murciano, aunque ya están trabajando en nuevos sabores como la pera y el mango.Juan Manuel Valls Gimeno y Juan Valls Ochoa son los propietarios de esta innovadora empresa. Junto a ellos colaboran Miguel Ángel Feltrer, jefe de producción y pionero en España en el desarrollo de las cápsulas de café compatibles y la empresa Jessel Trader. Juntos han creado la primera cápsula con 100% fruta natural y han revolucionado el mercado a nivel mundial. Hay quien podría pensar que la fruta puede estropearse en esas monodosis, pero lo cierto es que no. Según confirman fuentes de la empresa su sellado hermético permite que se conserve en perfecto estado durante un periodo de 12 meses y evitar tener que conservarlo en el frigorífico. Ya se vende en AméricaActualmente, Zutec está presente en Amazon desde febrero de 2021 en el mercado nacional español, y desde abril prácticamente en todo el mercado europeo. Asimismo, y desde junio de 2021, el producto ha comenzado a distribuirse en el mercado americano. Dicha implantación se ha iniciado en Estados Unidos seguida de Canadá y México, con el objetivo de tener presencia en las principales enseñas de la distribución. Además, Zutec cuenta con el aval que aportan certificados como el IFS Food, Halal y Ecoembes como empresa que promueve el cuidado del medioambiente. La Organización Mundial de la Salud recomienda comer cinco piezas de fruta diarias y en el caso de los niños se recomienda tomar una de las raciones de fruta al día en forma de zumo. ¿Cuántas comes tú? Quizá este tipo de cápsulas sean una solución para poder lograr llegar a esa cifra.

