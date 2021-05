https://mundo.sputniknews.com/20210512/la-oms-el-sistema-global-de-salud-no-podra-hacer-frente-a-nueva-pandemia-1112105673.html

La OMS: el sistema global de salud no podrá hacer frente a nueva pandemia

GINEBRA, SUIZA (Sputnik) — El sistema de sanidad global en su estado actual no es capaz de impedir la propagación de nuevas pandemias, según un informe del... 12.05.2021, Sputnik Mundo

"El grupo de expertos considera que el sistema en su estado actual no es capaz de impedir la propagación de la pandemia de otro patógeno nuevo y muy infeccioso que puede aparecer en cualquier momento", subraya el informe.El texto recuerda también que el sistema de sanidad, tanto en los niveles nacionales como internacionales, "no era adecuado para proteger a las personas del COVID-19".Los expertos denunciaron también que febrero de 2020 fue un mes en el que se perdió mucho tiempo, porque muchos países no tomaron medidas para impedir una catástrofe sanitaria, social y económica.Desde el 11 de marzo de 2020, la OMS califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.

