El zumo de naranja no es tan inofensivo como parece

Los investigadores de la Universidad de Indiana estudiaron la relación entre el consumo de cítricos y el melanoma teniendo en cuenta otros factores de riesgo

Los investigadores de la Universidad de Indiana estudiaron la relación entre el consumo de cítricos y el melanoma teniendo en cuenta otros factores de riesgo ya conocidos para la enfermedad, como la edad, los hábitos de bronceado y el hecho de tener la piel clara.Utilizando datos del Biobanco del Reino Unido, los investigadores revisaron una amplia muestra de 198.964 personas, compuesta por 1.592 personas con diagnóstico de melanoma y 197.372 controles. Los datos sobre la ingesta de cítricos se recogieron mediante cinco rondas de cuestionarios, en los que se pedía a los participantes que recordaran su consumo de cítricos durante las 24 horas anteriores.Además, el estudio descubrió que el consumo de naranjas en particular se asociaba de forma independiente con un mayor riesgo de melanoma. La investigación descubrió que los que consumían más de una ración de naranjas al día tenían un 79% más de riesgo de melanoma en comparación con los que no comían esta fruta en absoluto. Además, el consumo de más de una ración de zumo de naranja aumentaba el riesgo en un 54%. Esto se debe a que los cítricos contienen una sustancia llamada psoraleno que hace que la piel sea sensible a la radiación UV cancerígena del sol.Asimismo, los participantes de piel muy clara resultaron estar en un riesgo aún mayor si comían muchos cítricos.¿Cuáles son los signos de alerta?El signo más común del cáncer de piel es un cambio en un lunar, una peca o una mancha de piel normal. Hay cinco cosas en las que hay que fijarse cuando se trata de lunares:Si una mancha nueva o existente empieza a cambiar de forma, podría ser un signo de cáncer de piel. Puede crecer repentinamente o cambiar con el tiempo, pero si es asimétrica es una buena idea que la revise un médico de cabecera.Las manchas con bordes irregulares son una señal de alarma de cáncer de piel.Muchos lunares cancerosos tienen diferentes colores. O un lunar existente puede haberse vuelto más oscuro.Si un lunar empieza a crecer es una mala señal.La mayoría de las pecas y lunares tienden a ser planos contra la piel. Si uno de ellos se eleva repentinamente es un signo de cáncer de piel.También hay otros signos a los que hay que prestar atención, como:Es importante que consultes con un médico al tener estos síntomas y que lo aconsejes hacer a todos los que los tengan.

