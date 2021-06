https://mundo.sputniknews.com/20210601/futuro-de-las-relaciones-eeuu-cuba-secuestrado-en-washington-1112768206.html

Futuro de las relaciones EEUU-Cuba, secuestrado en Washington

La ACNU, integrada por más de 100 asociaciones y organizaciones de la sociedad civil cubana, y que incluye a todos los sectores de la vida social, cultural, económica y de protección del medio ambiente, acaba de cumplir 74 años de actividad, y trabaja —según sus directivos—, en la promoción de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.A su vez, tiene como tarea principal trabajar en el acompañamiento de las instituciones estatales y gubernamentales, encaminadas en lograr los objetivos de desarrollo sostenible, defender la aplicación del derecho internacional y los logros del pueblo cubano en foros multilaterales.Para Quiñones, el principal escollo en las últimas seis décadas de relaciones entre ambos países ha sido el bloqueo económico, comercial y financiero que la Casa Blanca impone a la isla desde 1962, con daños incalculables a la sociedad cubana."En Cuba —asegura el presidente de ACNU—, tenemos muchas dificultades, muchas de ellas a causa del bloqueo [de EEUU], y otras a cosas que debemos perfeccionar en lo interno, pero siempre nos preguntamos: si dicen que tenemos tantos problemas, ¿por qué no quitan el bloqueo a ver si realmente somos incapaces de avanzar?""Ese día podremos ver si nuestro sistema económico, si nuestra visión estratégica de la economía del país funciona o no. Hoy no lo podemos decir, aunque pensamos que es un modelo viable. Pero ha estado siempre impactado por el bloqueo de EEUU", subrayó.ResistirPara el presidente de la ACNU, en estos 62 años Washington no ha aprendido la lección de la resistencia del pueblo cubano, "ese pueblo de adentro que resiste, que lucha, que construye, y el que ve un futuro posible y diferente dentro del país"."Hemos trabajado muy duro, y solo por disentir estamos pagando el precio, un precio digno, porque es preferible vivir como estamos hoy a vivir pisoteados", enfatizó Quiñones.Añadió que, a pesar de la hostilidad del Gobierno estadounidense demostrada durante estas seis décadas, y del derecho de los cubanos a expresar su rechazo a estas políticas de hostigamiento, "la sociedad civil cubana siempre tendrá los brazos abiertos a todos los ciudadanos estadounidenses que quieran establecer una relación genuina, de cooperación y de intercambio con nuestra gente".Reclamo mundialCuestionado respecto al apoyo que recibe Cuba en esta batalla por eliminar el bloqueo de EEUU a la isla, Quiñones precisó que dentro del país, una mayoría abrumadora de los 11,2 millones de cubanos rechazan estas sanciones que afectan, en primer lugar a la familia y a la sociedad."Aquí en Cuba somos mayoría —precisó—, en EEUU también son mayoría los que reclaman el fin del bloqueo, aun en las personas que creen que un cambio de política es necesario; la comunidad cubana residente en el exterior es mayoría, y piensa que una relación con la nación es importante y necesaria, y buscan la mejor manera para hacerlo"."En el mundo entero —agregó—, muchos líderes internacionales piensan igual; y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuestionó la inclusión de Cuba en la lista de Estados que patrocinan el terrorismo. Líderes religiosos y organizaciones importantes estén apoyando ese cambio de política, pero el Gobierno de EEUU sigue haciendo oídos sordos".A pesar de sus promesas en campaña electoral de retomar políticas de acercamiento con Cuba, la actual administración estadounidense encabezada por el presidente Joe Biden mantiene las más de 240 sanciones que impuso a Cuba su predecesor en la Casa Blanca, Donald Trump (2017-2021)El bloqueo a la isla, mantenido durante 13 administraciones estadounidenses, es rechazada por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, que el pasado 7 de noviembre de 2019, en la Asamblea General de la ONU (AGNU), discutió por vigésimo octava ocasión el informe "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba", y donde 187 países apoyaron el reclamo cubano.El próximo 23 de junio, Cuba volverá a presentar ante la comunidad internacional el informe-denuncia contra esta política hostil.Según cifras aportadas por La Habana, el bloqueo de EEUU contra Cuba ha causado en casi seis décadas de aplicación pérdidas que ascienden a 144.413 millones de dólares, y tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, los daños suman 1,98 billones de dólares."Es una política secuestrada por unos pocos dentro de EEUU, a pesar del inmenso reclamo mundial, pero resistiremos", enfatizó Quiñones.

