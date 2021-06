https://mundo.sputniknews.com/20210601/el-licor-que-lucha-por-ser-el-emblema-de-venezuela-1112736856.html

El licor que lucha por ser el 'emblema' de Venezuela

El licor que lucha por ser el 'emblema' de Venezuela

La empresa venezolana Destilería JaDeLur, de los esposos María Durán y José de Luca, fue galardonada en el 12° Edición Anual del Concurso Internacional de... 01.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-01T02:39+0000

2021-06-01T02:39+0000

2021-06-01T02:39+0000

américa latina

licor

bebida

alcohol

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108174/22/1081742285_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_750605ab75bfeb7e90927de34e91b7c4.jpg

La bebida ancestral venezolana nombrada con la voz indígena cocuy era una bebida para rituales. La cultura en torno al producto de esta mítica planta es muy antigua y se mantiene su proceso de elaboración. El Agave (cocui trelease) es el nombre de la planta única de las zonas áridas venezolanas, pariente de otros agaves que son originarios de México, Mesoamérica y Suramérica, entre ellos el Agave tequilana Weber que da origen al Tequila y con el que compite orgullosamente aunque no cuente con el reconocimiento local que respalda al mexicano. Las dos medallas de plata a Magno Cocuy y la medalla de bronce a Magno Chumacero, de la destilería localizada en Coro, fue la celebración azarosa de las dos décadas de la Denominación de Origen del Cocuy de Pecaya que pasó por debajo de la mesa.Mientras el mundo reconoce la calidad de la bebida ancestral venezolana como impresionante, en el país latinoamericano su producción es incipiente y cuenta con el descrédito en buena parte de su población, en medio de historias falaces sobre el mismo que le confunden con aguardientes de baja calidad.La bebida que era producto de exportación en las décadas 30 y 40, fue ilegalizada en 1954 con el propósito de privilegiar la producción de rones y otras bebidas en Venezuela. Pese a que la ilegalidad sobre el cocuy terminó, aún queda mucho por hacer para que se reconozca esta bebida como patrimonio cultural. Un reconocimiento merecido que celebre la tradición de su elaboración, que se ha mantenido por más de 4 generaciones. Una ardua creación en las altas temperaturas de las zonas áridas venezolanas. Miriam Díaz, presidenta de la Fundación Infalcosta, habla con Sputnik sobre este nuevo reconocimiento y las iniciativas que se impulsan para darle al cocuy el sitial de honor que merece. "Este premio que los muchachos acaban de obtener es realmente un premio al esfuerzo que ellos han hecho, de hacer las cosas bien hechas, nosotros los hemos estado orientando en cómo hacer las cosas y ellos han hecho caso es la realidad, ojalá que muchas otras personas decidieran también montarse en esto, en una finca productora de Agave. Venezuela ya estaría en otro nivel y yo realmente estoy muy orgullosa del esfuerzo que ellos han hecho", señala Díaz. La presidente de la fundación comenta con pesar que a pesar de que se cumplen 20 años de la denominación de origen del Cocuy Pecayero, el Estado no prestó suficiente atención a la fecha."Es un orgullo venezolano tener una denominación de origen de un producto tan espectacular como el cocuy que se elabora en Pecaya con toda la historia y todo lo que hay detrás. Y realmente aquí somos así, nosotros creemos más en lo que está afuera que en lo que está dentro del país", reflexiona.Una larga historia y una guerra en contraEl licor de agave más famoso a nivel internacional es el tequila, que es una bebida industrial hecha con Agave tequilana weber o Agave azul, originario de los pueblos de Mesoamérica. En Ecuador, existe una bebida similar que se hace con Agave americana que se llama Chaguar y en Venezuela el Cocuy Pecayero y el Cocuy en Lara se hace con Agave cocui trelease. En 2015, Díaz y varios productores de Cocuy Pecayero fueron invitados al Agave Fest de México. Recuerda que presentaron todas las marcas certificadas del licor venezolano y consiguieron, según sus palabras, "un éxito rotundo en Ciudad de México". "Digamos que entramos a la boca del lobo donde están todas las bebidas de Agave y realmente lo que obtuvimos nosotros fue un feedback extraordinario de los propios catadores de mezcales y de tequilas en México, donde realmente reconocieron la impresionante calidad del Cocuy Pecayero también. A nivel internacional se reconoce más la calidad de las cosas que acá en Venezuela, donde hay tanto prejuicio por el cocuy", apunta. La investigadora afirmó que el cocuy se exportaba desde los años 30 y 40."Hay evidencias gráficas, hay botellas que todavía quedan por allí, de las que se exportaba, hay una licorería famosa que se llamaba La Joya, aquí en Falcón, que exportaba, hay Cocuy de Lara que también se exportaba. Entonces, se cambió la Ley en 1954 y se sacó al cocuy de la legalidad con unos artificios. Se decía que tenía que ser añejado en barricas de roble, que son barricas extranjeras, que no se podía dar permiso a la gente que produjera menos de 20.000 litros", destaca.Asimismo, señala que se está viviendo actualmente una situación parecida, ya que, según Díaz, hay una "conspiración" para calificar esta bebida como un aguardiente malo, a pesar de que el cocuy tenga una alta calidad, similar al whisky. La presidenta de la fundación enfatiza que para los indios ayamanes, jirajaras, caquetíos y gayones, que vivían en la zona, el cocuy era una bebida de rituales. "El cocuy 100% agave es un cocuy medicinal como lo llaman ellos, lo usan en ese aspecto, entonces cómo puede ser que se desprestigie algo tan extraordinario, confundiendo al público con eso. Llaman cocuy a algo que tiene infusión de penca o que tiene cualquier otro licor, eso es lo que ha pasado".Díaz apunta que parte del éxito de la conspiración contra el cocuy se apoya en el desconocimiento que existe sobre este."El venezolano debe saber que el Cocuy Pecayero está sometido a los altos controles, la denominación de origen fue un producto de trabajo de más o menos 20 investigadores entre los cuales se encontraban químicos, biólogos, ecofisiólogos, antropólogos, sociólogos historiadores y gente involucrada de la Universidad Francisco de Miranda, de Fundacite Falcón, de la alcaldía del Municipio Sucre, de Infalcosta", recalca. La importancia del lugar correcto para las denominaciones de origenLa investigadora reconoce que las particularidades climatológicas son las que brindan las condiciones necesarias para producir tan particular bebida. "Los suelos de esa zona de Pecaya tienen una característica sumamente importante en cuanto a los nutrientes que hay en ellos, la temperatura mínima nocturna es de 26 grados y la máxima diurna es de 42°, esa diferencia de temperatura noche/día, es la que hace que haya una acumulación de azúcares tan importante desde el punto de vista metabólico y por eso esa planta tiene una cantidad de azúcares que acumula, entonces su calidad es distinta a otras además de la metodología y su vinculación con el entorno", explica. Diaz comenta que una Denominación de Origen distingue a un producto específico de una región específica. En Venezuela existen, según la investigadora, tres denominaciones de origen: Cacao Chuao, Cocuy Pecayero, y Ron de Venezuela."Sin embargo, allí se están gestando varias denominaciones de origen entre ellas el cocuy del estado Lara, el cacao de Barlovento, otros cacaos y creo que Venezuela está apenas empezando de nuevo con la cuestión de las denominaciones de origen, aunque hablan de indicaciones geográficas pero la denominación de origen es en sí misma una indicación geográfica", reconoce. Díaz considera que el cocoy, debería convertirse en un "emblema" de la nación, el licor usado como brindis oficial porque "representa una cultura del Estado venezolano, una forma de vida del hombre en las zonas áridas". "El cocuy tiene que metérsele en la cabeza a la gente, no es ni cocuy malo ni aguardiente de cocuy, de esos que mata gente, eso es una mentira. El cocuy no puede matar a nadie porque el cocuy se hace con las manos de los artesanos, dura más o menos un proceso de 18 días de trabajo, donde la gente arduamente cosecha la planta, hornea las pencas, luego la tritura mano, no se le echa nada artificial. Luego, ese triturado se macera, se fermenta el jugo, ese jugo se destila. En total, 18 días de trabajo arduo, bajo el sol inclemente de las zonas áridas", explica Además, insiste en la importancia cultural de esta bebida: "esto debería ser una cosa de orgullo patrimonial venezolano, el que todavía el hombre y la mujer de las zonas áridas, a pesar de lo difícil que es trabajar en esos territorios, ha mantenido esa tradición por hasta por tres y cuatro generaciones. Debe ser un orgullo patrio". LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

https://mundo.sputniknews.com/20210321/dia-nacional-del-tequila-todo-lo-que-un-buen-amante-de-esta-bebida-debe-saber--1110227925.html

https://mundo.sputniknews.com/20210205/pandemia-y-el-mal-momento-para-el-pisco-la-bebida-de-bandera-en-peru-1094346134.html

https://mundo.sputniknews.com/20201210/mexico-busca-nuevos-licores-para-reforzar-exportaciones-de-mezcal-y-tequila-1093791914.html

https://mundo.sputniknews.com/20191212/los-restaurantes-clandestinos-que-proliferan-en-venezuela-1089616181.html

https://mundo.sputniknews.com/20210220/kendall-jenner-presenta-su-marca-de-tequila-y-la-acusan-de-apropiacion-cultural--1109005175.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Mauricio Montes

Mauricio Montes

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Mauricio Montes

licor, bebida, alcohol, venezuela