https://mundo.sputniknews.com/20210321/dia-nacional-del-tequila-todo-lo-que-un-buen-amante-de-esta-bebida-debe-saber--1110227925.html

Día Nacional del Tequila: todo lo que un buen amante de esta bebida debe saber

Día Nacional del Tequila: todo lo que un buen amante de esta bebida debe saber

El tequila es una bebida mexicana que ha sabido robarse el corazón de personas de todos los rincones del mundo gracias a su particular sabor y los ricos... 21.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-21T01:26+0000

2021-03-21T01:26+0000

2021-03-21T01:36+0000

estilo de vida

méxico

tequila

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/02/1094013974_0:357:1920:1437_1920x0_80_0_0_c017d711675e0fc20682261037eed4c3.jpg

Sin embargo, y a pesar de que muchos no pueden olvidar la resaca que deja consumir más tequila de la cuenta, pocos conocen su historia, de dónde se extrae o cuál es el significado de su nombre. Para celebrar el Día Nacional del Tequila y como un merecido homenaje a esta bebida que ha curado más de un corazón roto, en Sputnik recopilamos la información más interesante que todo amante de esta bebida debe conocer. La palabra tequila proviene del náhuatl El origen etimológico de esta bebida espirituosa proviene del idioma náhuatl y se puede diferenciar dos partes: tequitl (trabajo u oficio) y tlan (lugar), por lo que su origen hace referencia a un lugar de trabajo. No obstante, otra versión afirma que realmente la palabra hace referencia a la obsidiana, piedra típica de esa región, y que se usaba como herramienta. Estas piedras se conocían como tecatlis y por ende a quien la manejaba se le llamaba tecuilo. Así por costumbre al lugar se le comenzó a llamar Tecuila y posteriormente Tequila.Solo hay 5 es estados de México donde se puede producir tequilaDebido a que es una bebida con denominación de origen, de acuerdo con la norma mexicana solo se puede producir en todo el territorio del estado de Jalisco, 30 municipios de Michoacán, 8 municipios de Nayarit, 11 municipios de Tamaulipas y 7 de Guanajuato. Es decir, si se utiliza el mismo procedimiento para fabricar este licor en otro municipio no se puede considerar tequila Proviene de una plantaEl tequila es una bebida fermentada del mosto de una planta de la familia de las agaváceas, el agave tequilana Weber variedad azul. A pesar de que existen aproximadamente 295 especies de agaves distintas, solo una se puede utilizar para producir el licor. Esto nos lleva al dato curioso número 4.La diferencia entre mezcal, pulque y tequilaOtras bebidas que suelen ser confundidas con el tequila son el mezcal y el pulque. Sin embargo, estos se fabrican de otros agaves de otras especies. Esta es la diferencia principal entre estos tres.Es un bebida prehispánicaDesde el siglo XVI se comenzó a destilar el producto de la fermentación de los agaves cocidos. Esto es una técnica que se realizaba en la zona de Oaxaca antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, el tequila llevaba el nombre de vino de mezcal.Existen dos categorías de tequila aceptadas De acuerdo a la normativa mexicana de Denominación de Origen del tequila, pueden ser de dos tipos:En promedio, se utilizan 3 kg de agave por cada litro de tequila y 6 kg de agave por cada litro 100% de la bebida.

/20200512/dracula-y-el-coronavirus-amenazan-al-tequila-mexicano--1091398223.html

/20210220/kendall-jenner-presenta-su-marca-de-tequila-y-la-acusan-de-apropiacion-cultural--1109005175.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

méxico, tequila