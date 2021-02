https://mundo.sputniknews.com/20210220/kendall-jenner-presenta-su-marca-de-tequila-y-la-acusan-de-apropiacion-cultural--1109005175.html

Kendall Jenner presenta su marca de tequila y la acusan de apropiación cultural

Kendall Jenner presenta su marca de tequila y la acusan de apropiación cultural

La medio hermana de Kim Kardashian y modelo estadounidense Kendall Jenner ha presentado a sus seguidores su destilado 818 que, según ella, ha creado de forma... 20.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-20T15:08+0000

2021-02-20T15:08+0000

2021-02-20T15:08+0000

estilo de vida

gente

apropiación cultural

modelo económico

tequila

kendall jenner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/108892/67/1088926738_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e68fd3168ee564c9a5bc8df950596aea.jpg

"Durante casi cuatro años he estado en un viaje para crear el tequila de mejor sabor. Después de docenas de cateos de sabor a ciegas, viajes a nuestra destilería, entrar en competencias de degustación por el mundo de forma anónima y ganar... tres años y medio más tarde creo que ¡lo hemos hecho! Esto es todo lo que hemos estado bebiendo durante el último año y no puedo esperar a que todo el mundo tenga en sus manos esto para disfrutar tanto como nosotros próximamente", escribió la modelo a tiempo de darle la sorpresa a sus seguidores.Este destilado se llevó el primer premio a la categoría de mejores reposados en World Tequila Awards de 2020 y obtuvo el premio de bronce en la categoría de añejos.El anuncio de Kendall Jenner a pocas semanas del Día Nacional del Tequila, que se celebra el 21 de marzo en México, ha sido criticado por varios internautas que han acusado a la modelo de apropiación cultural mexicana.El tequila es obtenido del agave y durante años esta bebida ha sido el centro de atención de varios estudios y discusiones científicas. Tal es el caso de la Reunión Nacional de la Sociedad Química Estadounidense (ACS) cuando en 2010 los científicos abordaron el verdadero impacto que causa esta bebida en el cuerpo.Algunos estudios aseguraban que esta bebida podría ayudar a prevenir algunas enfermedades como la osteoporosis y aumentaba la absorción de calcio, además de poseer otros beneficios para la salud gracias a los fructanos que se encuentran en la planta de agave. Efectivamente comprobaron que los fructanos del agave tienen varios beneficios para la salud, pero estos no mantienen este efecto en esta bebida porque se transforman en alcohol al convertirse en tequila.Varios especialistas en salud opinan que el consumo moderado de bebidas alcohólicas, como la cerveza, el vino y otros licores puede tener un buen impacto en la salud e incluso podría prevenir algunas enfermedades como el alzhéimer, la demencia y otras de carácter cognitivo.No obstante, un estudio ha demostrado que estas bebidas pueden ser una espada de doble filo porque su consumo en gran cantidad tiene un impacto malo en el organismo, pero si se las consume en pequeñas cantidades podría aportar un beneficio a la salud. Se considera que el consumo moderado de alcohol se define en una copa o menos por día para las mujeres y dos copas o menos por día para los hombres.

/20201031/cardiologos-revelan-cuanto-alcohol-puedes-tomar-al-dia-sin-tener-problemas-con-el-corazon-1093319876.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

gente, apropiación cultural, modelo económico, tequila, kendall jenner