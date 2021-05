https://mundo.sputniknews.com/20210531/sanchez-rechaza-el-asalto-de-marruecos-a-las-fronteras-espanolas-1112713805.html

Sánchez rechaza el "asalto" de Marruecos a las fronteras españolas

Sánchez rechaza el "asalto" de Marruecos a las fronteras españolas

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó de "inaceptable" la declaración emitida por Marruecos admitiendo que la decisión de dejar de... 31.05.2021, Sputnik Mundo

"Si lo que se está diciendo por parte del ministro de exteriores marroquí es que ha utilizado la inmigración, es decir el asalto a las fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas, a mí me parece absolutamente inaceptable y por tanto rechazo esa declaración". Así de contundente se ha mostrado el presidente del Gobierno de España a preguntas de los medios durante la rueda de prensa del XIII foro hispano-polaco que se está celebrando en Alcalá de Henares.Sánchez ha respondido de este modo al comunicado de Marruecos que advierte a España de que el fondo de la crisis está en el Sahara, asegurando que "no es admisible que haya un Gobierno que diga que se atacan las fronteras en este caso de España, que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes en menos de 48 horas en una ciudad española como es Ceuta por desavenencias y diferencias, discrepancias en política exterior".En esa declaración, Marruecos manifiesta su malestar por la acogida del líder del Frente Polisario para recibir atención médica en un hospital de La Rioja, pero subraya que "el fondo del problema es una cuestión de confianza rota entre socios" y critica las "segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara, una causa sagrada de todo el pueblo marroquí".Pedro Sánchez insistió en que "España concibe su relación con Marruecos desde un punto de vista estratégico". En ese sentido, recordó que "Marruecos no puede olvidar que España es su mejor aliado en la Unión Europea".Sin embargo, destacó que "la necesaria relación bilateral entre ambos países se tiene que cimentar en el respeto y la confianza".

