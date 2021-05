https://mundo.sputniknews.com/20210531/marruecos-advierte-a-espana-que-el-fondo-de-la-crisis-esta-en-el-sahara-1112713058.html

Marruecos advierte a España que el fondo de la crisis está en el Sáhara

En el texto, remitido a los medios españoles y publicado íntegramente por El País, Rabat afirma que "el fondo del problema es una cuestión de confianza rota entre socios" por las "segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara, una causa sagrada de todo el pueblo marroquí".Así se pronuncia el Ministerio de Exteriores marroquí un día antes de la comparecencia del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ante la Audiencia Nacional de España.Ghali se encuentra ingresado por el coronavirus en un hospital situado en la localidad de Logroño, al norte de España, desde mediados de abril, hecho que desencadenó una crisis migratoria en la frontera con el enclave norteafricano español de Ceuta.Para Marruecos, la comparecencia judicial del saharaui confirma que España lo recibió en su territorio "de manera intencionada y de forma fraudulenta y oculta" y "subraya la responsabilidad de España hacia sí misma".También supone, a ojos de Rabat, "un primer reconocimiento" de "la responsabilidad penal y criminal de este individuo" y de los "derechos de las víctimas sobre todo españolas".No obstante, las autoridades del país africano remarcan que la crisis de las relaciones bilaterales "no está limitada" a este episodio y no terminará con su marcha del país, ya que "se trata, ante todo, de una cuestión de confianza y de respeto mutuo rotos entre Marruecos y España".Marruecos espera del Gobierno de Pedro Sánchez "una aclaración, sin ambigüedades" de "sus elecciones, sus decisiones y sus posiciones" en cuanto a la cuestión del Sáhara.Asimismo, acusa al país vecino de "connivencia" con los "adversarios" de Marruecos para "socavar" su integridad territorial y cuestiona el restablecimiento de la confianza entre ambos gobiernos.La ministra de Exteriores del Gobierno de España, Arancha González Laya, atribuyó la acogida del líder del Polisario en territorio nacional a motivos humanitarios debido a un problema de salud.Poco después de conocerse a través de los medios su presencia en España, más de 8.000 migrantes marroquíes trataron de entrar en España por la ciudad autónoma de Ceuta, situación que fue tolerada por los agentes marroquíes en el paso fronterizo.En su comunicado, Marruecos afirma haber sido "siempre solidario" con España en cuanto a la seguridad nacional y contra la inmigración ilegal y recuerda que desde 2017 se abortaron más de 14.000 intentos de entrada.También recuerda su colaboración en el aspecto económico, en especial durante la crisis financiera de 2008, en el conflicto independentista en Cataluña o contra el terrorismo y el narcotráfico.La comparación con el independentismo catalán Además, el Gobierno de Marruecos preguntó al Gobierno de Pedro Sánchez sobre su reacción si representantes del independentismo catalán fueran recibidos en el Palacio Real marroquí.También equiparan la crisis del Sáhara Occidental con el proceso independentista en Cataluña y piden a España que se posicione "sin ambigüedades" sobre el conflicto en la antigua colonia española."No podemos luchar contra el separatismo en casa y fomentarlo en casa del vecino", sostiene Rabat, que cuestiona la "coherencia" de España al no reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara cuando Marruecos "defendió sin reservas" la "soberanía nacional" de España.Marruecos recalca que, en el caso del independentismo catalán, "no optó por la neutralidad, sino que fue uno de los primeros en ponerse del lado de la integridad territorial y la unidad nacional de su vecino del norte de forma clara y contundente".También recuerda que en 2012 accedió, a petición del Gobierno español, a no recibir a alto nivel a una delegación económica catalana, y que en 2017 se rechazó la petición de visita y reunión de un "gran líder" del separatismo catalán.Rabat concluye haciendo una distinción entre las relaciones institucionales y las de amistad entre los pueblos español y marroquí, señalando que no tiene "ningún problema con los españoles, sus ciudadanos, sus operadores económicos, sus actores culturales y sus turistas, que son bien acogidos como amigos y vecinos".

