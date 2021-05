https://mundo.sputniknews.com/20210528/todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-el-sexo-despues-de-los-50-1112671507.html

Todo lo que hay que saber sobre el sexo después de los 50

Todo lo que hay que saber sobre el sexo después de los 50

La sexualidad se asocia a los jóvenes pero la realidad es que en cada etapa de la vida se experimenta de forma diferente. Derribamos mitos con una sexóloga.

Algunos de los principales mitos que circulan en torno al sexo luego de los 50 años son que con el paso del tiempo se pierde el deseo, que las personas mayores no son deseables sexualmente, que empeora la calidad de las relaciones sexuales, que si no hay erección o lubricación no hay ganas, o que el sexo a cierta edad es riesgoso. Pero la sexualidad no desaparece sino que se manifiesta de formas distintas en cada etapa de la vida. Tiene sus ventajas y desventajas en cada momento, y es necesario conocerlas para aprovecharla al máximo. La especialista habló también sobre los cambios fisiológicos y hormonales que se producen con la edad y que modifican las relaciones sexuales —como la falta de lubricación en la mujer o el mayor tiempo de respuesta en la erección del hombre— y sobre cómo una sexualidad activa ayuda a superarlos. Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

