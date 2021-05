https://mundo.sputniknews.com/20210514/vamos-abriendo-mentes-la-revolucion-sevillana-a-la-eyaculacion-precoz-que-cala-en-latinoamerica-1112180915.html

"Vamos abriendo mentes": la revolución sevillana a la eyaculación precoz que cala en Latinoamérica

"Vamos abriendo mentes": la revolución sevillana a la eyaculación precoz que cala en Latinoamérica

Una empresa sevillana crea un método para mejorar la salud sexual masculina aliviando la eyaculación precoz, la dolencia más extendida y a la vez silenciada...

Es una historia mucho más frecuente de lo que crees: chico conoce chica, se gustan, se dejan arrastrar por la pasión, se meten en la cama desnudándose apresuradamente. Él cree que ella es el amor de su vida, ella piensa en envejecer juntos, pero 3 minutos después, vistiéndose apurado, él balbucea "te juro que es la primera vez que me pasa". La historia de amor infinito no sobrevive a unos breves minutos de sexo malogrado por la eyaculación precoz de él.Para miles de hombres y mujeres, la eyaculación precoz es algo más que una anécdota puntual. La falta de cultura científica para afrontar la salud sexual masculina deja en la sombra un problema mucho más común de lo que se cree. Un 30% de hombres padecen o han llegado a padecer eyaculación precoz. La incapacidad del hombre para controlar la eyaculación es, de hecho, la dolencia sexual más extendida. A pesar del volumen de afectados, plantarse ante un médico y confesar que algo no funciona ahí abajo es algo que aún cuesta mucho, se calcula que el 80% de los afectados nuncase han tratado ni acudido a profesionales.Pero algo está cambiando, sobre todo desde que una empresaria sevillana decidió invertir las tornas, si la montaña no va a Mahoma… La startup sevillana está revolucionando la vida sexual de miles de hombres y, de paso, una cultura sexual muy lastrada por prejuicios machistas.Un verdadero drama con solución"Estoy muy contento con el producto… en muy poco tiempo ya voy notando resultados", "Me ha costado 30 años descubrir algunas cosas que no sabía sobre mí", "me ha abierto un mundo a nivel sexual", son algunos de los comentarios que reciben en el cuartel general de MyHixel de sus clientes. El impacto sexual de MyHixel Med y TR, los masturbadores terapéuticos con los que a través de un proceso guiado los usuarios mejoran su duración en las relaciones sexuales y controlan su eyaculación, es sustancial. La empresa asegura que pueden alargar hasta siete veces su duración sin fármacos. Hay que tener en cuenta que hay diversos tipos de eyaculación precoz, "hay muchos grados, pero no podemos obviar que es una dolencia que puede tener tremendos efectos negativos en muchos hombres", advierte Jesús Rodríguez, director del Instituto Sexológico de Murcia (ISM). En un primer grupo se dan condicionantes como son el estrés o la carga psicológica, pero los más graves son los casos de carácter neuroendocrino, que cuenta incluso con un componente genético, "en estos casos recomendamos combinar el tratamiento con fármacos, pero en general son consideradas enfermedades crónicas, y para todos los casos constatamos efectos positivos con este nuevo método", explica Jesús Rodríguez.El ISM trabaja codo con codo con MyHixel analizando los datos –totalmente anonimizados– para ampliar los conocimientos sobre la eyaculación precoz. La aparición de MyHixel, que cuenta en estos momentos con más de 5.000 usuarios registrados por todo el mundo, abre una puerta a la investigación que hasta ahora estaba sellada por el secretismo de #tengounamigoque y el #aminuncamepasa. "El problema es que la propia sexología clínica está aún por construir, no existe como tal", aclara Rodríguez. La sexología es una ciencia joven que integra urología, andrología, psicología, fisioterapia o sexología. El sexo y su industria, sí es un mundo creado por y para hombres, pero no sucede así con la salud sexual… hasta ahora.¿Por qué no hay nada para los hombres? "Me di cuenta de que había una ola de liberación sexual con productos para las mujeres, sin embargo, no los había para hombres", explica Patricia López, que detectó un vacío inexplicable en la industria del sex–tech, pero también en la de salud y bienestar. "Por eso nuestro trabajo es sobre sexo y salud, y la fórmula es satisfacción pero también conocimiento, porque se da la paradoja de que los hombres son los mayores consumidores de sexo/porno, pero no tienen formación ni autoconocimiento".MyHixel ofrece una gama de masturbadores conectados a una app en la que el usuario entrena, va superando fases y recibiendo clases sobre cómo se produce su eyaculación y cómo controlarla, la estética de la app es limpia, colores claros y esquemas sencillos. Nada de lencería rosa o cuero, "queríamos desvincular la educación sexual masculina del porno, porque el porno no educa ni da respuestas".Si el porno son fuegos artificiales, MyHixel trata de ofrecer luz a un problema ensombrecido. El buscador de buscadores, Google, delata que, si bien los hombres no van a terapia, sí acuden a la red. Búsquedas como "problemas de eyaculación precoz causas" cuentan con un destacado aumento en el último lustro."Cómo evitar la eyaculación precoz con remedios caseros" es una de las búsquedas más recurrentes en Latinoamérica, sobre todo en México, que encabeza las consultas. Una mujer cambiando las reglas del orgasmo de hombresPatricia López no es solo una mujer revolucionando el negocio y la cultura sexual con su nuevo enfoque sobre el orgasmo masculino, sino que protagoniza un insólito ascenso en el mundo del emprendimiento. La mayoría de startups que prosperan son de software, diseño o algoritmos, "pero nosotros producimos algo físico, fabricamos un producto", explica mientras desmonta el masturbador de MyHixel."Lo primero que hice fue sentarme con médicos, urólogos del hospital Virgen del Rocío e ingenieros en una mesa y comenzamos a desarrollar el producto". Hay que recordar que MyHixel no es un mero juguete sexual con App, sino que cuenta con el aval científico de la FDA, la agencia gubernamental de EEUU que regula alimentos o medicamentos y de la Agencia Española del Medicamento. De hecho, MyHixel acaba de obtener el primer premio que se otorga en España de una administración pública al sector del sex-tech, "también ahí vamos abriendo mentes". Sacando el sexo a la calle La historia de Patricia y su empresa demuestran que algo vamos mejorando en nuestra cultura sexual. Cuando inició el camino de MyHixel hace cerca de cuatro años le cerraron las puertas, "quien sabe si porque era mujer, porque era un negocio de hardware y fabricación o porque era de sexo de lo que se trataba. El carácter sexual de MyHixel, por mucho que en este caso sea una cuestión de salud y bienestar, les ha cerrado las puertas de financiación de bancos, becas, o de mera visibilidad, "por las políticas hipócritas de marketing de sitios como Google Ads, por ejemplo. No podemos hacer estrategia online a pesar de ser fabricantes sanitarios". Pero con el tiempo, las cifras son elocuentes. Cuando empezó su primera ronda de financiación con dinero de familiares y allegados, se vio obligada a hacer un crowdfunding para afrontar los primeros retrasos en el proyecto. La campaña estaba ideada para tener $20.000 en un mes, "pero resulta que en solo 33 horas conseguimos la cifra que necesitábamos, eso nos dejó claro que el mercado estaba expectante de un producto como el nuestro".Tras unos inicios fulgurantes, hoy la empresa vuela. Con un equipo de 15 personas, en 2020 facturaron más de medio millón de euros, el confinamiento aumentó sus ventas online en un 60% y este 2021 esperan crecer un 25% gracias a nuevos mercados como el norteamericano, que es el de mayor potencialEl amante global Dime de dónde eres y te diré qué tipo de amante eres. Aunque no hay estadísticas globales de la afección de eyaculación precoz por países, el mercado global de MyHixel sí evidencia pautas sociales y sexuales por regiones. EEUU es claramente el mayor mercado demandante, solo en el mes inicial de oferta "ya hay más compras que en España, donde llevamos más tiempo operando". En Europa central y países nórdicos tienen una relación más "naturalizada con este tipo de productos y juguetes eróticos por el hecho de ser una cultura que pasa más tiempo en casa y con menos contacto físico". Cambia el comportamiento del demandante en cambio en países mediterráneos, "en ellos se estila mucho eso de esto no es para mí y no me hace falta porque prefiero entrenarme con una mujer real, ¡habría que explicarles que las mujeres no somos un campo de juego!", suspira Patricia. La experiencia del mercado latinoamericano está, por otro lado, muy marcada "por la presión que tienen los hombres por cumplir sexualmente, ahí vemos casos con mucho trasfondo psicológico, clientes que tienen miedo a que llegue la noche porque no serán capaces de satisfacer a su pareja, etc".España sigue siendo el mercado mayoritario, muy favorecido por el papel de la mujer, porque "son ellas las que tienen un perfil más decisor, un 12% de las compras son hechas por mujeres, al final es una cuestión de salud para la pareja", concluye López.La educación sexual cuestión domésticaNo obstante, la cultura sexual viene muy marcada por la educación doméstica. Jesús Rodríguez, del ISM, señala el rol de las familias como configuradores, "aunque hemos evolucionado mucho, los actuales cuidadores fueron criados por unos padres que tenían el sexo como tabú, y eso hace que todo lo que tiene que ver con problemática sexual siga siendo tabú y secreto".Otra cuestión que esta revolucionando la relación de las nuevas generaciones con el sexo es el acceso temprano al porno. Según Save the Children, a los 12 años se da el primer contacto y 7 de cada 10 adolescentes consume porno habitualmente. Precisamente por eso, apunta Rodríguez, es más importante la educación. Pero el porno es el único educador sexual para el 30% de los jóvenes que asumen el sexo que ven como un modelo a seguir, con su metraje de duración y extensión, sus posturas imposibles y lo que es más grave, su violencia y cosificación.

