Mal dormir, mal sexo

Los médicos estadounidenses han descubierto que la falta de sueño afecta negativamente la calidad de la vida sexual de las mujeres durante la menopausia. 27.04.2021, Sputnik Mundo

Los problemas de sueño ocurren en las mujeres con más frecuencia que en los hombres, y en el período premenopáusico (45-60 años) comienzan a preocuparse aún más. El 26% de las mujeres de mediana edad se quejan de insomnio y más de la mitad de otros trastornos del sueño. Hasta un 43% alega tener problemas sexuales durante el mismo período de la vida.Investigaciones anteriores ya han intentado determinar si existe algún vínculo entre las alteraciones del sueño y la disfunción sexual. Comprender la relación entre la falta de sueño y las dificultades íntimas es fundamental para identificar posibles opciones de tratamiento para estos problemas comunes, que afectan significativamente la calidad de vida de las mujeres durante la menopausia.La doctora Juliana Kling de la clínica Mayo en EEUU y sus colegas encuestaron a mujeres que buscaban consejos sobre la menopausia o la salud sexual desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2019. La relación entre la calidad del sueño, la duración del sueño y la disfunción sexual se evaluó mediante un modelo logístico multivariado. Los análisis secundarios evaluaron la calidad del sueño en función de la actividad sexual y también incluyeron mujeres sexualmente inactivas. Un total de 3.433 mujeres participaron en el estudio (edad media 53 años).Los resultados mostraron que las mujeres con mala calidad de sueño tenían 1,48 veces más probabilidades de mostrar disfunción sexual. De las participantes que dormían menos de cinco horas por noche, el 63,3% tenía problemas sexuales y su índice general de actividad sexual y puntajes de áreas temáticas fueron significativamente más bajos que en aquellas que dormían más de siete horas por noche; sin embargo, estadísticamente no importó en el análisis multivariado. Por lo tanto, los investigadores concluyeron que es más importante que las mujeres de mediana edad duerman mejor para tener una actividad sexual saludable durante más tiempo.Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Menopause, the journal of The North American Menopause Society (NAMS).

