Las razones por las que la risa es el mejor afrodisíaco en la cama

Ni chocolate, ni ostras o fresas, un estudio probó que reírse juntos durante el sexo aumenta la satisfacción sexual y la atracción en una pareja.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista Journal of Research in Personality, del que participaron 154 parejas heterosexuales, uno de los factores que influye en la atracción y la satisfacción sexual es que sean capaces de reírse juntos, de reírse de sí mismos y del otro. Para la psicóloga y sexóloga española Susana Ivorra, autora del libro Felicidad y con quien conversamos en Sputnik, la clave está en no tomarse tan en serio situaciones que puedan hacer que el sexo no salga tal cual se lo había imaginado, y en esto son fundamentales el sentido del humor y la risa.La especialista se refirió también a la dopamina y la serotonina, hormonas que se liberan tanto al reirse como en las relaciones sexuales, y a cómo la risa aumenta al atracción y la complicidad entre dos personas.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

